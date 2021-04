EscolaLAB selecciona tres projectes de micromecenatge per a entretindre i aprendre valencià i recordar a Guillem Agulló

Es tracta de 'L'squad d'Aitor i Júlia' (Tresdeu), un programa per a emetre's via mòbil; 'Un Món de Paraules 2.0: El valencià és divertit' (ItBook), una app per a millorar el coneixement de la llengua, i 'Guillem, nosaltres no t'oblidem (Associació Cultural Bassot), que ret homenatge al jove antifeixista assassinat.

Els projectes seleccionats intentaran aconseguir finançament perquè prosperen aquestes propostes de caràcter cultural, musical, audiovisual o social.

"EscolaLAB és molt més que una plataforma de micromecenatge, ja que també ofereix assessorament i formació especialitzada", destaca, en un comunicat, l'entitat cívica, que ha posat al servici dels projectes proposats la seua "experiència logística perquè puguen tirar avant amb les màximes garanties d'èxit".

Amb eixe objectiu, s'han organitzat diferents sessions formatives que aborden tots els aspectes necessaris per a un projecte de micromecenatge i que "ajudaran a fer que els projectes tinguen el millor plantejament possible i augmenten la seua probabilitat d'èxit".

Les iniciatives d'EscolaLAB arrancaran la recaptació de finançament dimarts que ve 20 d'abril i es podrà fer, gràcies al suport tecnològic de Verkami, en l'enllaç escolalab.org.

'L'squad d'Aitor i Júlia', de la productora Tresdeu, presenta una proposta de programa "molt divertida i desenfadada, destinada a entretindre al públic més jove de la casa". És un espai d'uns 10 minuts de durada, nadiu d'internet, que s'emetrà directament per a les pantalles del mòbil.

Per la seua banda, 'Un Món de Paraules 2.0' és una aplicació pensada perquè xiquets de 6 a 12 anys practiquen, de forma motivadora, el vocabulari i l'ortografia del valencià a través d'activitats interactives il·lustrades i ludificades.

Finalment, 'Guillem, nosaltres no t'oblidem', és fruit de la voluntat de l'Associació Cultural Bassot que, 28 anys després de l'assassinat del jove de Burjassot, se seguisquen impulsant els homenatges a la seua figura barrejant-los amb activitats culturals i artístiques. També pretén "visibilitzar els delictes d'odi que es cometen a València i els col·lectius al que afecta".