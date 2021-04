Antonio vuelve a 'First dates' tres años después y con 60 kilos menos

First dates continuó este martes con la celebración de su quinto aniversario recibiendo a un comensal que había cambiado radicalmente desde que visitó por primera vez el restaurante de Cuatro.

Antonio acudió al programa en busca del amor en noviembre de 2018, pero su cita con Francisco resultó un fracaso, e incluso decidió abandonar el local con lágrimas en los ojos tras la actitud de su pareja aquel día.

"Antonio ha cambiado tanto en los últimos años que está irreconocible", afirmó Carlos Sobera al recibirle. "Estoy totalmente diferente: Llevaba gafas y me operé de la vista; he perdido 60 kilos, aunque me faltarían otros 20, pero como estoy ahora me veo muy bien", afirmó.

Y reconoció que "ahora es mi momento y voy a probar otra vez en First dates". Sobera recordó que "en tu cita aquí lo pasaste mal...", y emitieron algunas imágenes de la velada del peluquero en 2018.

"Ahora estoy buscando enamorarme, tener a alguien, encontrar esa chispa... nunca he tenido pareja, pero es que ahora me apetece", afirmó Antonio antes de tener que elegir, a través del teléfono rojo del programa entre tres candidatos: Enrique, Roberto y Ramiro.

Antonio, en 'First dates'. MEDIASET

Finalmente eligió al último candidato porque "la distancia es importante y he elegido a Ramiro porque me ha dicho que vive en Madrid y yo tengo muchos amigos allí", explicó el alicantino.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, mientras los dos descartados siguieron la velada desde la terraza donde comentaron todo lo que sucedió durante la cita.

Al final, Ramiro sí que quiso tener una segunda cita con Antonio porque "se han quedado bastantes cosas sin hablar". El peluquero, por su parte, también quiso volver a quedar con el estudiante: "Tenemos que conocernos más".