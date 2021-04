Los tíos de la niña asesinada en Vilanova dicen en el juicio que el acusado estaba sereno y sin evidencias de estar drogado

Los tíos de la niña de 13 años asesinada en 2018 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) aseguran que el acusado estaba sereno y sin síntomas de haber consumido drogas o alcohol. Así lo han relatado este martes los dos hombres que encontraron el cuerpo ya sin vida de la niña en el piso, escondido bajo un colchón y un montón de piezas de ropa.

En la segunda sesión de declaraciones de los testigos, han asegurado que el acusado tardó en abrirles la puerta y que no se mostró nada empático con los familiares y vecinos que se habían movilizado para buscar a la pequeña.

Este martes también han declarado los padres, que se han mostrado muy ásperos tanto con el acusado como con su abogada, y las dos primeras doctoras que accedieron al inmueble una vez se localizó a la niña.

En su relato, el tío paterno ha asegurado que se enteró de que la niña se había perdido mientras cenaba a través de un grupo de WhatsApp de la escuela y de una madre del centro educativo, por lo que se trasladó rápidamente a casa de sus padres. Al llegar, se sumó a la búsqueda de la niña por el barrio y por el bloque de los padres, junto con el tío materno.

Al llegar al piso del acusado llamó, aunque los vecinos les habían advertido de que la madre estaba ingresada en el hospital de Bellvitge y que muy probablemente no habría nadie. Al no abrir, insistió, hasta que el hombre les abrió la puerta, que estaba cerrada con llave, abriéndola solo un poco y desnudo, cubriéndose solo con una toalla amarilla por la cintura porque, decía, salía de la ducha.

Aseguró, según los tíos y ante una pareja de agentes de los Mossos que les acompañaban, no saber nada de la niña, y después de intercambiar cuatro palabras con los vecinos del piso de delante, volvió a cerrar. "Actuó con mucha serenidad, con absoluta indiferencia con lo que le decíamos, y nada empático", ha explicado el tío paterno.

Después de dar alguna vuelta más por el barrio, los dos hombres se habían quedado con una sensación extraña, y volvieron al piso, en compañía de otras personas que participaban en la búsqueda. Volvieron a llamar y el hombre abrió la puerta, ya vestido, y les dijo en primer lugar que no les podía dejar pasar porque sus padres no estaban, y en segundo lugar porque había consumido drogas y no quería problemas con la policía.

Desesperados, los dos hombres entraron, y el tío paterno registró las habitaciones mientras que el materno se quedó al lado del acusado. "Lo tenía a un palmo y no olía a alcohol ni tenía síntomas de haberse drogado", ha señalado, apuntando que él regentó un bar años atrás y sabía qué síntomas se atribuyen a ambas situaciones.

La madre se ha dirigido directamente al acusado: "Que vivas muchos años, pero con mucho miedo, el que pasó mi hija en tu casa, a oscuras, con su dolor, sintiendo tu olor y tu peso a encima de ella"

La última habitación en la que miraron era la de la entrada, donde el tío paterno encontró un colchón con ropa encima, y al retirarlo encontró a la niña muerta. "Salí gritando que qué había hecho, y él se lanzó al suelo diciendo que él no había hecho nada, como si fuese un niño", ha relatado el hombre, que con los gritos provocó que subiese gente desde la calle.

Las dos doctoras que llegaron en primer lugar confirmaron que la niña estaba muerta desde hacía mucho rato, ya que comenzaba a presentar un color azulado en la piel. Su cuerpo presentaba síntomas de haber sido víctima de violencia, sobre todo en la cara, motivo por el que optaron por no tocarlo y avisar al forense y al juez para que certificasen la muerte e hiciesen el levantamiento correspondiente.

Los padres, duros con el acusado y con su abogada

Los padres han explicado que adoptaron a la niña, nacida en China, y que también tenían un hijo biológico. Más adelante, el matrimonio se divorció, pero la relación entre padre y madre era buena, y siempre se entendían para establecer los días que los niños pasaban en casa de uno o de otro.

A partir de los días de los hechos, tanto los padres como el hermano de la niña han tenido que someterse a terapia, si bien en el caso del padre solo se centró en una sesión, el niño ha tenido que seguir en tratamiento desde entonces. La madre, además de someterse a terapia, se encuentra en situación de baja a pesar de haber intentado volver al trabajo en dos ocasiones, momentos en los que ha sufrido ansiedad, falta de apetito y se ha autolesionado.

Los padres han explicado que la niña tenía miedo de la oscuridad, motivo por el que dormía con las luces encendidas en la habitación y por el que voluntariamente no entraba en espacios sin iluminación. La madre, además, ha asegurado que la pequeña no presentaba lesiones en su cuerpo el día antes, cuando la va vio desnuda porque la ayudó a administrarse el suavizante del cabello mientras se duchaba.

El padre, por su parte, ha explicado que la niña había pedido en reiteradas ocasiones poder ir sola por la calle, queriendo "demostrar que era mayor", y que en una ocasión la dejó ir sola, siguiéndola con su hermano en la distancia. Por este motivo, él creyó que la niña, en el momento de la desaparición, podría haber ido sola de casa de los abuelos a casa del padre, cuando en realidad se encontraba en el domicilio del acusado.

Al acabar su declaración, y a pesar de los reiterados intentos del juez por frenarla, la madre se ha dirigido directamente al acusado: "Que vivas muchos años, pero con mucho miedo, el miedo que pasó mi hija en tu casa, a oscuras, con su dolor, sintiendo tu olor y tu peso a encima de ella", le ha dicho.

También se ha mostrado molesto el padre, en este caso con la abogada del acusado, cuando esta le ha dicho al inicio de su intervención que lamentaba la situación que estaban atravesando: "En la instrucción no me dijiste ni que lo sentías ni nada, no hace falta que hagas el papel porque el jurado esté aquí delante", le ha dicho, momento en el que el juez ha pedido que no hablase con la letrada.