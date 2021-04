16 millones de personas se interesan diariamente por el trabajo de Twin Melody en redes sociales. Las mellizas Aitana y Paula, que han dado el salto de internet a la televisión, donde triunfan con su sección con los famosos en El hormiguero, ahora retoman su faceta musical con No soy tuya, todo un alegato contra las relaciones tóxicas.

¿Qué proponen con este tema? La intención, aparte de que sea una canción bailable, es demostrar con la letra que no pertenecemos a nadie. Hoy en día en muchas canciones se escucha eso de 'eres mía o eres mío'. Mucha posesión. Y nosotras queremos dejar claro que nadie es de nadie y que cada uno es libre. Que te lleves bien con una persona no significa que te pertenezca. Nos encanta el mensaje y el ritmo, que es muy bailable.

¿Creen que estamos normalizando las relaciones tóxicas? Al final, hay relaciones de todo tipo, y, cuando vas descubriéndote como persona, vas aprendiendo cosas. Muchas veces, cuando no sabes, empiezas relaciones que son tóxicas e igual no te das cuenta de ello, pero con el tiempo se aprende.

En el tema se repite mucho la frase "ahora soy la reina del baile". ¿Todas las mujeres deberían sentirse así alguna vez? Sí. Al final a todas las chicas nos gusta sentirnos como las reinas del baile (ríen).

¿Hacen daño ciertos programas de televisión que reflejan este tipo de relaciones? Yo creo que en la tele, como en la vida real, hay de todo. Y todo depende de lo que veas. Si ves relaciones tóxicas, pues te puede afectar en el sentido de hacer inconscientemente eso que ves. Sí que es importante dar buen ejemplo de algo sano, pero tampoco se puede prohibir. Que cada uno piense lo que es mejor para él o ella y lo consuma.

¿Su caso es el claro ejemplo de que la unión hace la fuerza? Sí, la verdad es que no nos imaginamos nuestro proyecto separadas. Siempre estamos juntas, nos gusta lo mismo, tenemos casi los mismos gustos... (empiezan un gracioso debate sobre las aceitunas). En cosas importantes sí coincidimos.

¿Cuándo supieron que su proyecto podía funcionar? Pues fue viendo la película Camp Rock. Desde el primer momento siempre pensamos estar juntas, no fue porque creíamos que funcionaría mejor, sino porque simplemente nos gustaba estar juntas. Además, queda más divertido. Sería casi ilógico ir cada una por su lado.

¿Es fácil trabajar juntas? Sí. Como en todos los lados, nosotras también discutimos. Pero eso es humano, la cosa es saber cómo comunicarse: con respeto o sin respeto. Nos arreglamos rápido. Además, cuando viajas no sufres tanto por no estar con la familia, porque estás con ella.

¿En qué red social se sienten más cómodas? Nosotras estamos en Instagram, en TikTok y en Youtube y creemos que una no sería lo mismo sin la otra, porque cada una tiene su cosa. Es como si te dan a elegir entre tus piernas y tus manos y dices: '¡es que quiero ambas!'. Todas las redes tienen algo guay, no podría elegir una.

Pero reclaman ser algo más que tiktokers. Nosotras estamos muy orgullosas de serlo, ¿eh? Nos ha dado muchas oportunidades. Sí que es verdad que nosotras empezamos cantando con 15 años y seguimos haciéndolo. Igual nos hemos viralizado más en TikTok y nos reconocen más por eso, pero no nos avergüenza, estamos encantadas.

¿Qué hace falta para ser un buen tiktoker? Hay que ensayar, porque, en pareja, muchas veces lo que falla es la compenetración. Pero todo es practicar.

¿Qué es lo que nunca harían por conseguir seguidores? Dejar de ser nosotras mismas para agradar a los demás, hacer algo que está en contra de nuestros principios o valores.

¿Pesa mucho eso de ser influencer? ¿Cuidan el mensaje? Generalmente, se entienden que los influencers tienen un mayor peso, pero, en realidad, todas las personas tenemos una influencia aunque no lo queramos. Hagamos lo que hagamos en la vida, siempre vamos a afectar a alguien, a influirla, aunque sea a una persona. Es imposible ser perfecta, así que se trata de ser la mejor versión posible de una misma, pero es que somos humanos y cometemos errores. Es importante dar buen ejemplo, pero no solo los influencers, sino todo el mundo. Todos formamos parte de la sociedad.

¿Para trabajar en las redes hay que estar formado académicamente? Para estar en este mundo no necesitas ningún estudio, no es obligatorio. Nosotras sí lo estamos haciendo (estudian magisterio), pero porque es una propuesta personal y porque nunca sabes lo que puede pasar en el futuro.

¿Se esperaban el éxito que están teniendo en El hormiguero? ¿Cómo se fraguó esa colaboración? Nos contactaron por correo electrónico y la idea que nos propusieron nos encantó. La experiencia está siendo increíble. Estamos aprendiendo muchísimo, el ambiente es muy familiar, muy cercano... Estamos encantadas.

Y también más expuestas a las críticas, al salir en televisión. Si son constructivas, las tenemos en cuenta, pero, si son para hacer daño, la verdad es que no nos lo hacen. Al final, cuando te critican es porque te conoce más gente. Cuanta más gente vea un vídeo tuyo, más te van a criticar; cuanta más gente te vea en la tele, más te criticarán. Es imposible gustar a todo el mundo, por eso nosotras hacemos lo que nos gusta, sin hacer daño a nadie, y nos quedamos con aquellos a los que les hacemos felices.

¿Con qué famoso se quedan de los que han conocido en El hormiguero? Con Sebastián Yatra y con Camilo. ¡Son tan conocidos y tan humildes que dices: 'Guau'!

¿Les han tentado de algún reality? Sí, nos han llamado de dos muy conocidos, pero hemos dicho que no. No van con nuestros valores.

¿Con todo lo que hacen les queda tiempo para ustedes? La verdad es que andamos muy justas de tiempo. Dormimos poco. Tenemos ganas de terminar la carrera, pero solo nos quedan unos meses.

¿Creen que alguna vez podrán dedicarse al magisterio? Nos gusta lo que estamos haciendo ahora y es a lo que nos queremos dedicar: a la música, a las redes sociales, a la tele... Pero si algún día nos falta trabajo tenemos plan B.

¿Tienen el mismo grupo de amigos? Sí, son unas cracks. Nos entienden muchísimo. Por ejemplo, si nos paran por la calle, no les molesta. Incluso salen en algunos vídeos que grabamos. Son amigas verdaderas, de estas que dices: 'he tenido mucha suerte'. En el pasado, sí que hemos tenido amigos o conocidos que no tenían la misma paciencia.

¿Qué es lo que más les une y lo que más les separa? ¡Que nos queremos, que nacimos juntas! Lo que más nos separa son las discusiones tontas, pero no son lo suficientemente duras como para separarnos.

VÍCTOR PÉREZ, EL CONTRAPUNTO DE 'NO SOY TUYA'. Para esta puesta de largo en su retorno a la música, Aitana y Paula cuentan con un invitado de excepción: Víctor Pérez. El barcelonés es, sin lugar a dudas, una de las grandes promesas del 'mainstream' juvenil. Con un origen muy similar al de Twin Melody, que bebe directamente de las redes sociales –acumula 7,4 millones de seguidores-, Víctor pone imagen y voz al contrapunto de 'No soy tuya'. SONY MUSIC

¿Qué opinan de los creadores de contenido que se van a Andorra? ¿Se lo han planteado? Cada uno puede elegir hacer lo que quiera, no lo vemos mal. Si te quieres mudar a otro país, ya sea Andorra, Francia o Italia, hazlo, pero, obviamente, utilizarás los hospitales de allí. No te aproveches. Así que no estamos en contra, que hay mucha gente que lo critica. Es que creemos que cada uno tenemos la libertad de vivir donde queramos. El mundo no es de nadie. Que hayas nacido en un sitio no determina que tengas que estar ahí. A mucha gente le gustaría tener lo que tienen los youtubers. Si tuvieras esa oportunidad, igual luego harías lo mismo que ellos. Nosotras, por ahora, no tenemos planificado mudarnos, porque nos encanta Donosti y tenemos nuestras amigas ahí (ríen).

¿Ponen techo a su éxito? ¡Qué va! ¡Quién hubiese dicho hace ocho años que nosotras estaríamos aquí! No nos ponemos límites, eso es lo bonito de la vida. Te propones metas y que pase lo que Dios quiera.