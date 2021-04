12.000 personas han solicitado el carnet de Identidad Digital Republicana catalana

Unas 12.000 personas ya han pedido el carnet de Identidad Digital Republicana impulsada por el Consell per la República (CxRep), y en los últimos 10 días un total de 2.000 personas se han inscrito en este órgano.

Los miembros del consejo de gobierno del CxRep Toni Castellà, y Guillem Fuster han explicado, en una charla de presentación este lunes, que este carnet de la Identidad Digital Republicana es una manera de "desconectar en el marco del Estado español", aunque no servirá para hacer gestiones en instituciones públicas.

Castellà ha apuntado que este carnet permitirá participar y proponer iniciativas dentro del CxRep y también llevar a cabo acciones de "consumo estratégico", tras lo que ha llamado a las entidades del mundo social y económico catalán a que se adhieran a este proyecto.

Han concretado que las entidades que se quieran unir deben ponerse en contacto con el equipo técnico y han subrayado que este sistema es seguro y no compartirá los datos de las personas, sino que servirá de puente: "Les pedimos que todo el compromiso que tienen, lo sigan teniendo usando este identificador".

Ha añadido que podría servir perfectamente para hacer trámites a la administración pública, pero actualmente no sirve como sustitución del DNI: "No, porque no somos independientes. Es una acción de desconexión en la lucha para ser independientes".

"Futura estructura de estado"

Fuster ha defendido que la Identidad Digital Republicana es una futura estructura de estado, y Castellà ha añadido que es una herramienta "que preserva el mandato del 1-O e intenta coordinar acciones para avanzar a un estado independiente".

El carnet, que no tiene fecha de caducidad, podrá hacérselo cualquier persona del mundo "independientemente de su lugar de nacimiento" y de su edad, y los ciudadanos también podrán darse de baja en cualquier momento y cambiar sus datos online, gracias al código QR que incorpora el carnet.

Preguntado por las negociaciones para formar Govern, Castellà ha asegurado que el CxRep "en absoluto es el problema" y no es ningún escollo, sino que su voluntad es ser parte de la solución y aportar para que se llegue a un acuerdo.