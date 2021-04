La preciosa dedicatoria de Emma García a Paz Padilla por su nuevo libro: "Antonio fue y será un ser muy especial"

La pasada semana, Paz Padilla anunciaba el lanzamiento de El humor de mi vida, un libro dedicado a Antonio Juan Vidal, su marido, quien falleció el pasado año a causa de un cáncer que le diagnosticaron meses antes. "Es una historia de amor contada con humor, sin pelos en la lengua, sin tapujos y, lo más importante, sin miedo", decía la presentadora sobre su trabajo. Y Emma García lo corrobora.

La conductora de Viva la vida ya ha leído el libro de su compañera, motivo por el que este domingo le dedicó unas emocionadas palabras, a modo de reseña, a través de un post en Instagram. "Amor puro, auténtico, escrito desde las entrañas y el corazón, Paz", avanza García, que recomienda leer a su amiga.

"Eres tú en estado puro: la persona, la artista, la hija, la madre y la compañera de vida. De una preciosa vida compartida con una de las despedidas más bonitas que uno pueda imaginar...", añade la periodista, que piensa que Padilla ha conseguido "reflejar la muerte con la dureza del momento, con la tristeza del sentimiento, con la fragancia de ese amor incondicional".

También "con la calma en el alma" tras "un vacío del que solo una persona generosa y valiente" como la gaditana es capaz. "Antonio fue y será un ser muy especial para haber conseguido enseñarte tanto. No lo conocí pero lo he hecho a través de ti. Y lo admiro tanto como a mi amiga del alma. ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!! ¡¡¡Gracias!!!", rezan las últimas líneas.

Emma García, siempre al lado de su amiga

El pasado año no fue el mejor para Paz Padilla, pues se vio obligada a despedirse de su madre, Dolores, y, después, de su marido. Sin embargo, lejos de lamentarse, la humorista no perdió las ganas de sonreírle a la vida. "Mi cometido era ayudarle a morir y darle amor del más puro en esos últimos meses", dijo en Sábado Deluxe, donde aseguró que había aprendido a vivir "aquí y ahora".

Eso sí, el apoyo de los suyos le ayudó a saber gestionar los golpes, y entre estas personas se encontraba Emma García. Unos meses después, de hecho, ambas quedaron a comer y la gaditana le dedicó unas agradecidas palabras.

"Una comida muy especial con una muy buena amiga que no me soltó ni un solo día, que solo me dio amor y fuerza. Ella es tan grande que te puedes refugiar bajo su copa. Gracias por dar tanto a cambio de nada, te quiero", escribió.