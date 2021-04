Una concentración reivindica la memoria de Guillem Agulló y pide "continuar su lucha" y "no olvidar"

Los asistentes al acto, convocado por la Associació Cultural Bassot, Acció Antifeixista València y Arran, han desplegado una pancarta frente a las puertas del Ayuntamiento de la localidad con el lema 'Guillem, la teua lluita a les nostres mans' ('Guillem, tu lucha en nuestras manos') y han leído un manifiesto en el que han reivindicado la memoria de Agulló y de "todos los que le han precedido" y han reclamado que su testimonio se conozca "por todas partes" y "siga construyendo la lucha antifascista".

"Seguimos organizando la respuesta antifascista, en cada asamblea, barrio, casal o sindicato. Guillem, tu familia y tu lucha es la nuestra. Y seguiremos hasta conseguir un país libre de personas libres", han expresado.

La portavoz de Arran, Núria Martí, ha defendido que el futuro "se lucha en el presente" y "no desistiremos hasta ganar". "Se lo debemos a Guillem, a la familia Agulló Salvador y a todas aquellas que tantos aprendizajes nos han transmitido", ha apostillado.

Asimismo, han denunciado que, a día de hoy, "continúan habiendo detenciones por hacer chistes y por cantar canciones" y que "vivimos en una sociedad injusta mientras los poderosos continúan robando y recortando derechos".

Al finalizar la lectura del manifiesto, los asistentes han iniciado una marcha por diversas calles de la localidad.

Durante este fin de semana se han celebrado otras concentraciones y se han llevado a cabo acciones en recuerdo del joven. Así, este sábado, varios colectivos desplegaron una pancarta en los antiguos juzgados de Castelló con el lema 'Guillem Agulló. Ni oblit ni perdó' ('Guillem Agulló. Ni olvido ni perdono'), aunque fue retirada poco después por la Policía.

REACCIONES

Representantes políticos e instituciones valencianas también se han sumado a este aniversario. El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ha lamentado que Guillem Agulló "se fue demasiado pronto" y fue "víctima del odio de la extrema derecha".

Así, ha remarcado que, 28 años después, su recuerdo está "más vivo que nunca" y "alerta de los riesgos de blanquear y ceder espacios al fascismo", por lo que ha animado a "combatir su impunidad".

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha recordado que "hace 28 años unos fascistas asesinaron a Agulló", cuando "pasó de ser un joven antifascista a un símbolo colectivo del pueblo valenciano".

La diputada de Unides Podem en Les Corts Valencianes Naiara Davó ha rememorado aquel 11 de abril de 1993, cuando "un grupo de neonazis asesinaba al joven antifascista". "Una generación se estremecía, una generación te lleva en el corazón", ha señalado.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado que, 28 años después, "hoy decimos más fuerte que nunca que el fascismo no tiene cabida en la sociedad democrática" y ha pedido "no dejar que nada ni nadie nos arrebate todo lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo y lucha". "No olvidamos", ha agregado.

Por su parte, Les Corts Valencianes, mediante su cuenta en esta misma red social, se ha sumado a este recuerdo y ha apuntado que, desde la pasada legislatura, la institución libra un galardón a personas y entidades que "destacan por su trabajo en defensa de la igualdad y la tolerancia".

Finalmente, Esquerra Unida (EUPV) ha lamentado que el juez "se negó a investigar el crimen de Guillem Agulló a fondo y lo declaró 'no político'" y ha criticado que "el asesino solo cumplió cuatro años de prisión".