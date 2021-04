PSOE: "En un contexto de crisis como la actual, ayudas a colectivos sociales serían primeras en quedarse a cero con PP"

"El presidente García-Page se encontró un sistema de Dependencia completamente desmantelado, irreconocible, que obligó a trabajar día a día, con gran esfuerzo y a ponerse manos a la obra e incrementar el presupuesto de la Dependencia en más de un 50 % desde que llegó a la presidencia en 2015", ha añadido.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, López ha subrayado que "gracias al trabajo constante del Gobierno, con la Consejería de Bienestar Social a la cabeza, Castilla-La Mancha ha conseguido ser una de las primeras comunidades autónomas con un sobresaliente en Dependencia".

Asimismo, ha destacado el plan de rescate al Tercer Sector aprobado por el Gobierno de Emiliano García-Page con un presupuesto de 37 millones de euros.

"No podemos olvidar, de ningún modo, que en la anterior crisis que vivimos en esta comunidad autónoma no hubo un plan de rescate al Tercer Sector como con Page, sino que con Cospedal lo que hubo fue un plan total de exterminación del bienestar social", ha lamentado. Por ello, la parlamentaria socialista ha considerado que el PP de Castilla-La Mancha, "hoy de Núñez, pero que es el mismo de Cospedal, ya no puede engañar a nadie".

A este respecto, ha recordado que los 'populares' subieron más de 300 tasas, entre ellas las denominadas 'tasas de la vergüenza' a las personas con dependencia, a las personas más vulnerables y a aquellas que más lo necesitaban.

"Al contrario que ellos, desde que Emiliano García-Page es presidente de Castilla-La Mancha no se ha dejado de trabajar en nuestra región ni un solo momento para que a las personas dependientes les vaya mejor en su día a día, para que tengan más dignidad, para que tengan más calidad de vida, para que, en definitiva, estén mejor atendidas", ha aseverado.

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, López también ha puesto en valor "el enorme esfuerzo y el trabajo diario" que realizan las asociaciones, colectivos y entidades del Tercer Sector para mejorar la vida de las personas que padecen esta enfermedad.