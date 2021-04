Chenoa aclara su opinión sobre Rosalía tras las críticas recibidas en Twitter

La cantante Chenoa ha tenido que salir al paso de las críticas en Twitter después de que unas declaraciones suyas sobre Rosalía hayan sido compartidas en la red social, generando indignación entre algunos fans de la artista catalana.

Todo comenzó cuando una cuenta de Twitter destacó la opinión que la extriunfita dio sobre Rosalía en una entrevista esta semana con Los Prieto Flores.

Según la cuenta de Twitter 'Rosalía News', "Chenoa habla de Rosalía y dice que le gusta, pero que no ha creado nada". Acto seguido, reproduce una parte de la entrevista que posteriormente ha generado el revuelo en la red social: "Me encanta, es cercana, trabaja mucho, canta, baila y ha logrado hacer como un referente y que crea algo, pero creo que tiene una fusión de mucha gente. Todos venimos de algo. Yo no voy a crear nada nuevo", indican en el tuit.

"Madre mía... ¡No sabe ni lo que ha dicho!", ha opinado un usuario a ese tuit, a lo que la cuenta 'Rosalía News' le ha respondido: "Parece que se ha liado un poco, sí".

No obstante, la propia Chenoa ha intervenido en esa conversación para puntualizar que "aquí la que lía las cosas eres tú".

La polémica ya estaba servida y la red social se dividió entre aquellos que apoyaban a Chenoa asegurando que todo era una malinterpretación de los fans de Rosalía y otros que han criticado a la cantante.

Finalmente, Chenoa ha querido zanjar la polémica pidiendo a aquellos que la critican que vean primero la entrevista. "¿Por qué no escuchas? Yo, yo misma no voy a crear nada nuevo, yo, porque tengo referentes, igual que mucha gente... No vale sacar un titular para crear controversia. Gracias", ha defendido la cantante.

Por último, Chenoa ha remarcado que adora "a Rosalía y lo sabe, además", ha concluido.