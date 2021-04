Coronavirus.- La Comunitat suma 173 casos i 6 morts i ja no té cap residència sota vigilància

Aquests últims positius, confirmats per PCR o antígens, suposen un descens enfront dels 311 d'aquest dijous, mentre la xifra diària de morts es manté en sis persones.

El total de casos a la Comunitat ascendeix a 386.945. Per províncies, entre els 173 nous hi ha 19 a Castelló (39.579 en total); 59 a Alacant (145.377) i 95 a València (201.988).

Des de l'última actualització hi ha 177 altes a pacients infectats, amb el que ja hi ha 387.693 valencians que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia: 39.967 a Castelló, 145.173 a Alacant i 202.498 a València, a més de 55 no assignades.

Els hospitals valencians tenen 377 ingressats: 22 en la província de Castelló, amb huit pacients en UCI; 172 a Alacant (33 UCI) i 183 a València (33 UCI). En vigilància intensiva hi ha 74 persones en total.

En el balanç d'aquest divendres hi ha sis noves defuncions pel virus, per la qual cosa el total de defuncions des de març de 2020 a la Comunitat arriba a 7.209: 786 a Castelló, 2.741 a Alacant i 3.682 a València.

Amb totes aquestes dades, actualment hi ha 3.512 casos actius a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un 0,88% del total de positius.

En les residències de majors, els casos positius es mantenen en cinc (un en la província d'Alacant i quatre a València). Entre els 173 nous positius de la Comunitat solament hi ha un resident, sense cap treballador contagiat en aquests centres ni cap usuari mort.

De fet, a la Comunitat Valenciana ja no hi ha cap residència sota vigilància activa de control sanitari.

SIS NOUS BROTS

Sis brots es reporten aquest divendres, el més nombrós en la ciutat de València amb sis casos d'origen social. Tenen quatre positius els de Benidorm (social), Elx (educatiu), Albuixec (social) i Rafelbunyol (social), seguits per un altre social a València amb tres casos.