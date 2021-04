Cvirus.- Oltra nega que siga "aventurat" avançar el final del tancament perimetral al 4 de maig "si les dades són bones"

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta, a preguntes dels mitjans, en la roda de premsa del Consell d'aquest divendres, després que un dia abans la també portaveu del Consell diguera que és "aventurat" plantejar el final de l'estat d'alarma d'ací al 9 de maig ja que "no es poden fer plans a llarg termini" perquè el virus és "molt traïdor" i "cada 24 hores canvia el panorama".

Oltra ha defès que "no és el mateix dir el que ha dit Puig, que el 4 de maig si les dades són bones es pot alçar el tancament perimetral", perquè "el condicionant és fonamental". "Efectivament ahir ho explicava, no podem prendre una decisió hui del que passarà d'ací a un mes" si "no sabem la situació epidemiològica".

La vicepresidenta ha insistit que queden "incerteses" sobre el virus i que en molts casos s'està "funcionant per assaig i error" perquè "encara no s'ha desentranyat l'últim racó del comportament del virus". "Dir el que serà d'ací a un mes és molt aventurat", ha remarcat, abans de subratllar que "el condicionant diferencia que una cosa siga aventurada i una altra no".

Preguntada per si les comunitats autònomes disposen de la capacitat jurídica de respondre davant la pandèmia sense l'estat d'alarma, Oltra ha indicat que ja hi ha hagut períodes en els quals no estava en vigor i que hi ha restriccions que sí depenen del "paraigua jurídic" de l'estat d'alarma. Així, ha indicat que la Generalitat podrà regular qüestions dins de marge de les seues competències com els horaris, els aforaments i la celebració d'espectacles.

D'altra banda, preguntada per la decisió de no ampliar l'horari al que pot obrir l'hoteleria, ha assenyalat que si bé la Comunitat Valenciana té "la millor situació epidemiològica d'Espanya" i una de les millors d'Europa, a la seua al voltant "la corba de contagis està en línia ascendent", per la qual cosa s'ha optat per "la prudència, sobretot en espais de socialització". "Tots tenim ganes de que la vida siga una mica més normalitzada, però l'objectiu primer és preservar la salut i la vida".

A més, preguntada per les raons que no siga el mateix horari en d'hoteleria i comerç, ha subratllat que "les raons són evitar una quarta onada" i que en les reunions de la interdepartamental és la Conslleria de Sanitat la que porta una proposta que "està basada en el treball científic previ" de persones expertes i tècnics.

"Les raons de pes són que la gent se'ns contagia i es mor, a mi em pareix una raó de pes. Hi ha més raó de pes que això?", ha insistit, abans de dir que si no afectara a la situació epidemiològica l'obertura fins a les 20 hores "la mesura no tindria sentit" i que és "el que diuen els tècnics" no el que opina ella ni la consellera de Sanitat.

D'altra banda, preguntada per la possibilitat de permetre algun tipus d'acte perquè la relíquia de la Santa Faz es trasllade a la ciutat d'Alacant com indica la tradició, ha assenyalat que desconeix la proposta concreta d'aquest ajuntament però que, en qualsevol cas, haurà de complir la normativa i mesures anticovid quant a aforaments i assistències.

S'ha referit a la "devoció" que senten els ciutadans per la Santa Faz per a asseverar que "formaria part del pensament màgic pensar que es pot recudir l'assistència", de la mateixa forma que ho seria pensar que es pot fer l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats sense aglomeracions.