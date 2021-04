Oltra no veu "sorprenent" la comissió bilateral sobre la llei d'acompanyament: "En el 99% dels casos hi ha acord"

20M EP

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no veu "sorprenent" que s'haja proposat una comissió bilateral Govern-Generalitat respecte a la llei d'acompanyament, i ha considerat que "en el 99% dels casos hi ha acord i no s'arriba a la interposició del recurs".