Torres pide que quien entre en el campamento de Las Raíces, en Tenerife, reciba la "mejor atención posible"

De todos modos, ha añadido que quien entre en un espacio de emergencia en Canarias "no puede estar ni días, ni semanas, ni años, porque en el año 2007 hubo quien estuvo en esos campamentos años para poder ser deportado".

Por ello, ha señalado que después de que entre los año 2010 y 2020 "se cometió un error, que no puede volver a repetirse, y es que no quedó en Canarias ni un solo recurso para poder responder a la emergencia" de llegada de personas en pateras y cayucos, sí que ha considerado que el archipiélago necesita, "como cualquier lugar que sea fronterizo, un espacio de emergencia".

En este sentido, ha recordado en declaraciones a los periodistas que ante esta situación y la llegada constante de inmigración en el año 2020, se tuvieron que arbitrar mecanismos como que el Gobierno de Canarias pusiera a disposición del Ejecutivo central, durante la pandemia, equipamientos educativos o deportivos, lo que también hicieron cabildos y ayuntamientos, pudiendo llegar a tener 11 en todas las islas.

Sin embargo, ha señalado que llegado el mes de septiembre de 2020, Canarias tuvo que requerir esas instalaciones porque empezaba el curso escolar y se recurrió a hoteles porque "no había turistas y a partir de ahí se arbitraron mecanismos" para utilizar distintas infraestructuras que son titularidad del Gobierno de España, fundamentalmente espacios militares, a lo que se sumó que hubo algunas cesiones de ayuntamientos, por lo que "quedan 4.700 personas".

De todos modos, ha expuesto que cuando se cumplan las horas y los días pertinentes de la llegada de los inmigrantes, "se tiene que producir bien la deportación, bien el tránsito reglado, bien la derivación", aún así ha subrayado que "mal" se va si se hace de la inmigración un "uso partidario" porque "no" se puede olvidar, "de manera permanente, que las víctimas son las que suben a pateras y cayucos", a quienes ha defendido que "hay que atenderlos bien, hay que responder solidariamente".

En relación con ello, se ha referido al pacto de asilo que se negocia en el marco de la Unión Europea (UE), apuntando que "no puede ser que todo quede en la zona fronteriza, que España se opone a eso", ya que se trata de un "problema humanitario que seguirá existiendo".

MENORES

Finalmente, ha indicado que son nueve las comunidades que "han respondido afirmativamente" a la petición de acoger menores no acompañados después de que enviara una carta a todos los presidentes de las comunidades y previamente hablara con algunos entre ellos con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que fue "de los primeros en responder que estaba a disposición".

Sin embargo, Torres ha señalado que en estos casos los mecanismos "no son sencillos" porque "no es igual una derivación que se ha producido o tránsito reglado". Agregó que actualmente de los más de 30.000 inmigrantes llegados entre el año 2017 y actualmente, quedan unos 4.700 mayores y 2.700 menores, por lo que "más de 23.000 inmigrantes no están aquí".

De todos modos, ha apuntado que la "gran diferencia" entre el fenómeno migratorio de 2006 y 2007 con el de 2020 y 2021 "es que entonces la mayoría de las actuaciones fueron deportaciones", indicando que en el año 2007 de "12.000 inmigrantes que llegaron a Canarias, 10.000 fueron deportados"; mientras que ahora la deportación "es muy baja porque hay dificultades para realizarla por la Covid, por los cierres de los espacios de aéreos y por la actualización de los convenios con los países de África", aunque ha defendido que "se ha respondido buscando salidas" a quienes han llegado a Canarias.