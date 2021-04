Coronavirus.- CONHOSTUR, decebuda amb la Generalitat perquè "era el moment d'avançar en la desescalada"

"Ja era el moment d'avançar una mica més en el pla de desescalada, tenint en compte la situació epidemiològica" de la Comunitat, la més baixa d'Espanya i regional d'Europa, defèn en un comunicat després de la taula interdepartamental COVID del Consell.

La seua principal petició era una ampliació de l'horari de l'hoteleria, que seguirà tancada almenys dos setmanes més des de les sis de la vesprada, així com una ampliació de l'aforament en interiors del 30 al 50%.

CONHOSTUR es queixa que la Generalitat no haja convocat prèviament la taula de diàleg per a la revisió de les mesures, com ha vingut succeint des de la seua engegada, i li recorda que ha de respectar aquesta via de diàleg i interlocució abans de qualsevol modificació. També rebutja que "ni tan sols" haja optat per igualar l'horari de l'activitat hostelera a la comercial fins a les huit de la vesprada.

Al seu juí, és una realitat que amb la climatologia, el canvi d'hora i el període vacacional, aquesta Setmana Santa es va poder comprovar com la societat busca espais on interactuar més enllà de les sis de la vesprada.

Espais com a platges o parcs es converteixen en llocs per a realitzar trobades socials en els quals també es consumeix menjar i beguda i on "no existeix cap tipus de control", mentre espais regulats a l'aire lliure com les terrasses romanen tancades. Per açò, l'entitat insisteix en una revisió urgent de les mesures que tinga en compte l'ampliació de l'horari perquè puga ser "realment viable" l'obertura per a molts establiments.

I segueix reclamant celeritat en la concessió i tramitació de les ajudes del pla 'Resistir' de la Generalitat, ja que denuncia que fins avui no han arribat en la seua majoria a les empreses, així com saber què ocorre amb les ajudes promeses pel Govern perquè "no es té coneixement de com ni quan s'engegaran".

Aquesta organització està integrada per la Federació Empresarial d'Hoteleria València (Hoteleria València), l'Associació d'Hoteleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR) i la Federació Empresarial d'Hoteleria de la Província d'Alacant (FEHPA).