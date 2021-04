La Comunitat Valenciana prorroga la majoria de les restriccions però obri la mà amb les reunions i les residències

La Comunitat Valenciana seguirà en línies generals amb les mateixes restriccions sanitàries per a contindre la pandèmia de la Covid-19 durant 15 dies més, però, davant les bones dades epidemiològiques que presenta en l'actualitat, obrirà lleugerament la mà en tres aspectes. En primer lloc, en els domicilis es permetran reunions de dos grups de convivents. En segons lloc, augmenta de quatre a sis el nombre màxim de persones que poden coincidir en espais públics, la qual cosa beneficiarà a les terrasses de l'hostaleria i a la pràctica esportiva grupal. En tercer lloc, es flexibilitzaran les condicions per a visitar les residències de majors immunitzades, un aspecte del qual informarà la vicepresidenta i titular de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra.

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha comparegut aquest migdia al costat de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, després de la reunió de la comissió interdepartamental del Govern valencià en la qual s'ha abordat l'actualització de les restriccions antiCovid.

El cap del Consell ha afirmat que aquestes mesures i la conseqüent pròrroga de les restants entraran en vigor dilluns 12 d'abril fins al diumenge 26. "En la resta continuarem com estem perquè és el que aconsellen el sentit comú i la prudència. Confiem en la ciutadania i seguirem amb la màxima cautela, perquè és el camí que ens ha portat fins ací", ha manifestat Puig.

En aquesta línia, el 22 d'abril se celebrarà la pròxima reunió interdepartamental i Sanitat es reunirà prèviament amb els sectors afectats, com el turisme, cultural, social… "Si les dades actuals es consoliden podrem avançar en la flexibilització de les restriccions", ha afegit el president.

En la següent reunió, que es produirà el 4 de maig, abans de la finalització de l'estat d'alarma (el 9 de maig), si la Comunitat Valenciana segueix amb bones dades epidemiològiques, "la Generalitat alçarà el perímetre autonòmic", ha afirmat Puig. "Ens queda un mes", ha afegit, al mateix temps que ha posat en valor "l'esforç extra que han fet els valencians amb aquesta mesura que ha distanciat a famílies tants mesos".

Doble objectiu: controlar la pandèmia i vacunar

El Govern valencià justifica el lleuger alleujament de les mesures per les bones dades sanitàries, que mantenen a la valenciana com l'autonomia d'Espanya amb la incidència acumulada més baixa (32 per cada 100.000 habitants), però al mateix temps aposta per la prudència davant el possible impacte de les vacances de Setmana Santa i Pasqua, que encara es desconeix, per la qual cosa mantindrà el gruix de les mesures al mateix temps que avança en la vacunació.

"Fa 25 dies vam implantar unes mesures que minoraven les restriccions, recompensaven l'esforç i donaven un marc normatiu", ha explicat el cap del Consell, que ha subratllat que en aquest període els hospitalitzats s'han reduït a la meitat i han mort la tercera part de persones que els 23 dies anteriors.

"L'objectiu de la Generalitat sempre ha sigut salvar vides, i ho estem aconseguint per la responsabilitat dels valencians i pel treball admirable dels professionals sanitaris", ha afirmat Puig, que ha afegit que la Comunitat Valenciana ha aconseguit una "situació de control de la pandèmia com a principis de l'estiu passat".

La previsió del Govern d'Espanya sobre la vacunació "és per a nosaltres molt esperançadora, però insistim: necessitem més vacunes, perquè només la vacunació universal permetrà superar aquesta pandèmia. La Generalitat defensarà on faça falta i des de la lleialtat institucional aquest punt", ha valorat.

Ajudes als sectors econòmics

"Per als valencians el pitjor de la pandèmia ja ha passat. Veiem alguna cosa més que llum al final del túnel", ha asseverat, al mateix temps que ha explicitat la necessitat de mostrar "sensibilitat amb treballadors, autònoms i empreses". Segons ha informat, ja s'han registrat 68.000 sol·licitants del Pla Resistir, que arribarà al 95% dels peticionaris.

"Estem preparant tot el necessari per a conveniar amb el Govern d'Espanya el Pla Resistir+, amb 650 milions per als sectors de l'economia valenciana més afectats per la crisi. En això estem concentrant els esforços: contindre la pandèmia, avançar en la vacunació i ajudar als afectats. Eixe és el full de ruta de la Generalitat", ha finalitzat.