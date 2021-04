Polèmica a Sogorb després que l'Ajuntament acceptara una donació d'escultures que inclou un bust de Franco

Rodríguez és un escultor de Navaixes la trajectòria del qual comença en els anys 50, i que s'ha dedicat a l'escultura de figures històriques, busts, al·legories i imatgeria religiosa. És autor, entre altres, de l'escultura de Vinatea en la plaça de l'Ajuntament de València i del Monument a l'Entrada de Bous de Sogorb. També és seu un bust de Miguel Hernández que s'exposa a Buenos Aires i el monument al Combatent Iraquià de Bagdad.

Les seues obres van protagonitzar una exposició en la Fundació Bancaixa en 2010 i fins el 2020 s'exposaven en un museu de la seua localitat natal, Navaixes, ara clausurat després d'unes desavinences amb l'Ajuntament. Són algunes d'aquestes obres les que ha donat a Sogorb, amb la intenció que es cree un museu en aquesta localitat. L'artista valora la col·lecció en 600.000 euros.

En la sol·licitud de donació, Rodríguez expressava el seu desig que el consistori cuidara les obres i les situara "en un espai expositiu que reunisca les condicions i característiques adequades per a afavorir el seu estudi i difusió, perquè s'exposen al públic amb la finalitat de que puguen ser gaudides per tots els que ho desitgen", així com que "el conjunt de les obres donades no es dividisca ni separe, formant un tot únic i indivisible".

En un comunicat, la portaveu del PSPV-PSOE local, Inmaculada Mouriño, ha considerat "inacceptable" que Sogorb accepte una donació d'un bust del dictador Franco. Mouriño ha preguntat si "el consistori incomplirà la Llei de Memòria Històrica exposant aquest bust en el municipi". "Mentre que al febrer es retirava l'última estàtua en via pública a Espanya, l'Ajuntament continua acceptant-la i no ha informat sobre on la situaran", ha indicat.

La llei indica que les Administracions públiques han de prendre les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura.

En l'últim ple celebrat, l'equip de govern es va negar a rebutjar el bust que inclou la donació. Per açò, el PSPV va votar en contra "perquè exposar aquest bust suposaria incomplir la Llei de Memòria Històrica, agraïm la resta d'obres que vol donar l'artista que enriquiria al nostre poble, però sense incloure aquesta" i demana a l'equip de govern que "reconsidere la seua posició, negocie la donació i no pose traves per a incomplir aquesta llei, com a Ajuntament hem de vetlar pel seu compliment".

"Hem de continuar donant passos avant i no retrocedir, com seria exposar aquest bust en el nostre poble. Esperem que mai arribe a formar part del patrimoni municipal i menys que es veja exposat. No entenem que el PP de Sogorb estiga fent com si no passara res amb un tema tan seriós com és la condemna de la dictadura franquista", ha conclòs Mouriño.