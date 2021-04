L'autobiografia del creador de 'El Petit Príncep' arriba al Teatre Olympia per a mostrar "l'invisible als ulls"

L'obra de teatre musical 'Antoine', que relata l'autobiografia del creador de 'El Petit Príncep', comença la seua gira per Espanya i tria València com a primera destinació, on romandrà en el Teatre Olympia de la capital des d'aquest dijous fins al 18 d'abril.