Un actor de Hollywood y rapero es el último desenmascarado de 'The Masked Singer'

La última emisión de The Masked Singer en EE UU, que emite la FOX dejó una nueva sorpresa cuando el personaje de Bulldog se quitó por fin la máscara y reveló que debajo de la misma estaba un conocido rapero y actor de Hollywood.

Atención: no lea más si no quiere saber la identidad del desenmascarado.

Bulldog lo había dado todo en sus actuaciones, pero en la última su calidad vocal no había sido del todo buena, aunque sí su baile. En cualquier caso, fue el elegido para abandonar el programa y por lo tanto, para desenmascararse.

Los jueces del concurso habían especulado con que podría ser Terry Crews, Craig Robinson, Eddie Murphy o Chris Rock.

Pero no, era Nick Cannon, rapero, actor y cómico estadounidense que ha hecho una veintena de películas, incluidas Drumline (2002), Bobby (2006) y Los hombres de negro II (2002), además de presentar America's Got Talent durante años y aparecer en series como All That.