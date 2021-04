Una de las mujeres que acusan de tocamientos inapropiados al gobernador de Nueva York da detalles del suceso

La mujer que aseguró haber sido manoseada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio este miércoles detalles del incidente durante una entrevista con un medio local, en la que afirmó que el político cerró violentamente la puerta cuando ella le rechazó.

La supuesta víctima, que trabaja en la oficina del gobernador, dijo hace cerca de un mes que a finales de 2020, Cuomo le pidió una noche que acudiera a la residencia oficial del gobernador para ayudarle con un problema que tenía con el móvil, momento en el que introdujo sus manos debajo de su blusa y le tocó los pechos.

La empleada, una de las seis mujeres que le han acusado de acoso sexual o comportamiento inapropiado, asegura que Cuomo reaccionó a su rechazo espetando un "no me importa" y cerrando de un portazo el acceso a su oficina, donde se encontraban ambos.

Además, afirmó en su entrevista con el diario Albany Times Union que el gobernador la había estado "preparando" para ese momento durante dos años, estableciendo una estrecha relación.

"No fue solo un abrazo. Él se lanzó y yo estaba pensando 'Oh, la puerta está ahí mismo'... Me avergonzaba que una mujer que trabaja ahí viniera y lo viera", dijo, la supuesta víctima, que ha querido permanecer en el anonimato.

Comportamiento inadecuado frecuente

La mujer afirmó además que Cuomo, de 63 años, la había abrazado estrechamente en muchas ocasiones y mostrado comportamiento inadecuado frecuentemente, lo que acabó desembocando en el tocamiento, un incidente que hizo a la mujer sentirse "confundida" y "atónita".

Apuntó asimismo que no recuerda haberle pedido que parara, sino que le dijo "estás loco", algo que pareció molestar al político.

"Ahí fue cuando paró. Que yo le dijera 'estás loco', eso fue algo que definitivamente no quería oír. Definitivamente fue un golpe para su ego. Y después casi en ese instante paró", explicó.

La mujer aún trabaja en la oficina del gobernador, aunque asegura que se le confían menos tareas y que de vez en cuando sus compañeros la miran mal, según el Times Union.

Investigado

Cuomo siempre ha negado las acusaciones, y ha dicho que ninguna mujer le hizo saber "en ese momento que les había hecho sentir incómodas".

La media docena de acusaciones, sin embargo, han llevado a que el comportamiento del gobernador esté siendo investigado tanto por la oficina de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, como por un comité judicial de la Asamblea Legislativa estatal, que podría desembocar en un juicio político o impeachment.

Numerosos compañeros de partido del gobernador han pedido su dimisión, pero Cuomo ha repetido en numerosas ocasiones que no tomará ninguna decisión hasta que no se conozcan los resultados de las investigaciones.