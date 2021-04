Elena, en 'First dates': "Tengo mucho éxito en las páginas de contactos porque mis pechos llaman la atención"

Elena acudió a First dates este miércoles en busca de un hombre para "una relación estable, pero cada uno en su casa", comentario que sorprendió a Carlos Sobera: "¿Esto se lo vas a decir a tu cita?", le preguntó a la madrileña, que le contestó afirmativamente.

"Suelo tener mucho éxito en las páginas de contactos porque mi pecho llama la atención, lo sé y lo exploto", afirmó Elena en su presentación. "Chicos de 30, 35 y 40 años intentan ligar conmigo todos los días", añadió.

Y explicó que "te cuentan unas películas tremendas para quedar... Mucho más de esas edades que mayores de 45, que es lo que busco porque me encantan los hombres con canas".

"En las relaciones amorosas he tenido muy mala suerte porque siempre he dado más de lo que he recibido. El problema que tenemos las mujeres gorditas es que hay mucho cinismo e hipocresía, todos te desean para la cama, pero ninguno te quiere a su lado, como que les da vergüenza estar contigo", afirmó la madrileña.

Elena y Francisco, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Francisco, que se definió como "una persona clásica y, a la vez, moderna, actual y jovial. Me gusta arreglarme un poco, ir correcto, limpio". En la barra conoció a su cita en el programa de Cuatro, pero desde el principio no congeniaron.

Ambos madrileños, ella de San Blas y él, del barrio de Salamanca: "Cada uno puede vivir donde pilla, pero se le veía de derechas a tres kilómetros. La ideología política no me importa siempre y cuando no entre en la conversación".

En la cena pareció que acercaban posturas, pero con los rascas del amor... volvieron a alejarse definitivamente: "Francisco no cuadra con mi forma de ser", afirmó Elena durante la velada.

En el primero les salió que nombraran a su político favorito y la madrileña señaló que no tenía ninguno, pero que era de izquierdas, algo que no gustó al agente comercial: "No podría estar con una persona de esa ideología".

Tampoco coincidieron en tener una relación abierta: "Soy muy tradicional y conservador, no la tendría", señaló el madrileño. Pero, tras escucharle, Elena afirmó que su cita era "un cavernícola, no le entra en la cabeza ese tipo de relación".

"Le he visto tan soso y tan aburrido. No le he visto ninguna chispa y estaba deseando marcharme", comentó Elena, mientras que Francisco admitió que "no me ha cuadrado nada de ella, he tenido que aguantar por educación y respeto, pero no quiero ni siquiera una amistad".

Tras estos comentarios de ambos, al final decidieron que no tenían nada en común como para tener una segunda cita fuera de las puertas del restaurante de First dates.