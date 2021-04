Borja vuelve a participar en '¡Ahora caigo!' nueve años después y se lleva 47.002 euros

Arturo Valls vivió un momento de nostalgia en la presentación este miércoles de uno de los concursantes de ¡Ahora caigo!: "Se me ha puesto la carne de gallina", reconoció el presentador tras escucharle.

"¡Cuanto te he echado de menos Arturo! Llevo diez años esperando este momento", exclamó Borja en su presentación. Con cara de sorpresa, el valenciano le preguntó: "Pero... ¿Quién eres?".

😊 “Cuánto te he echado de menos, Arturo. Llevo diez años esperando este momento” 😍 #AhoraCaigo https://t.co/khKc8NKUYJ — ¡Ahora Caigo! (@ahoracaigo) April 7, 2021

El concursante le explicó que "participé hace nueve años en un especial del programa en el que Santi Millán estaba en el centro. Le gané porque se le olvidó usar el comodín y pasar la pregunta".

"¡Es verdad! Se me ha puesto la carne de gallina", admitió Valls, que añadió entre risas: "Una persona de los orígenes, y el caso es que me suenas... no". Borja comentó que "llevo diez años esperando por verte y porque llevo todo este tiempo aguantando que gané porque se le olvidó el comodín a Santi Millán. Vengo a demostrar por qué gané".

El presentador quiso saber cuánto dinero se llevó con su victoria y en qué lo invirtió: "Gané 500 euros y me compré una cámara de fotos. Sigo usándola y gracias a ella encontré una nueva afición", comentó el concursante.

Borja se enfrentó a la concursante central, Carmen, a la que terminó eliminando y logró llegar al 'Duelo final' donde consiguió llevarse, en su primer día de participación y nueve años después, 47.002 euros tras acertar todas las preguntas.