Karol G revela que Shakira se negó a hacer una colaboración con ella: "No se dio en ese momento"

Quizá es que no era el momento, pero que no se descarte para un futuro. La cantante Karol G también ha sufrido el rechazo dentro del mundo de la música y acaba de salir a la luz uno de los más sonados: intentó hacer una colaboración con Shakira pero esta se negó a ello.

Esto no es óbice para que la autora de éxitos como Bichota, Tusa o Ay, Dios Mío! siga admirando a la barranquillera, tal y como ha revelado ella misma en una entrevista que se ha dado a conocer en el programa Suelta la Sopa, de la cadena latinoamericana Telemundo.

Es cierto que la colombiana de 30 años es, hoy en día, una de las voces más reconocidas dentro del sector musical tras encadenar varios éxitos en estilos como el reguetón o el trap, pero eso no le sirvió para que la cantautora de Ojos así, Hips don't lie o Rabiosa se decidiese a hacer un feat con ella.

"¡No, ese todavía es de Shakira y JLo!", comenzó diciendo en la conversación que tuvo con el programa sobre si consideraba que ya estaba al nivel de las grandes divas de la música latina. "Yo creo que para hablar de estar a un nivel parecido al de ellas me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón", continuó.

"Estamos hablando de artistas que han marcado generaciones, que han hecho cosas en el mundo entero, globales, canciones oficiales de películas y muchas otras cosas... Digamos que voy por ahí, en el camino, pero lo que sé es que para [estar a la altura de] semejantes leyendas me falta un montón de cosas por hacer", resumió.

Fue entonces cuando Karol G reveló que sí que ha intentado hacer una colaboración con Shakira, solo que esta... "En algún momento le toqué la puerta. Digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, pero no se dio en ese momento", rememoró.

Eso sí, tal y como aseguran desde el espacio televisivo, la artista no descarta trabajar con su ídolo en el futuro si ambas se encuentran en el momento adecuado. "Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí: va a ser parte de lo que nos depare el futuro", afirmó.

"Si llega una canción que, en mi opinión, sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo; si no se da, como quiera, mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo", finalizó Karol G.