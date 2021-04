Barbón pide al PP que no se deje arrastrar por Vox y le replica que los demás partidos no apoyan sus iniciativas

Así lo apuntó el jefe del Ejecutivo autonómico durante su intervención en respuesta a una pregunta de la líder de los 'populares' asturianos sobre si considera que en su acción de gobierno "está dando el peso que se merece al Parlamento de Asturias, como representante legítimo de todos los asturianos".

Mallada criticó el "balance muy pobre" de la actividad legislativa del Gobierno tras haber presentado tres de los once proyectos de ley comprometidos para 2020, al tiempo que resaltó que su partido ha presentado seis proposiciones de ley y presentará una séptima estos días.

Asimismo, la presidenta del PP reprochó que los socialistas no permitieran que prosperase la tramitación de tres proposiciones que habían llevado al pleno, o que el presidente no se reúna con ella para abordar la situación del sector pesquero, sino que derive el encuentro al consejero del área.

Al respecto, Barbón insistió en el "respeto" que tiene a la Junta General y a cada uno de los diputados y diputadas, apuntillando que si las iniciativas del PP no prosperan no es solo por la falta de apoyo socialista, ya que su partido no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara.

"No estamos obligados a votar sus proposiciones de ley", le dijo el presidente a Mallada, añadiendo que "si el resto de la Cámara lo vota, hubieran seguido adelante" ya que el PSOE "no tiene mayoría absoluta". En ese sentido, ha animado a la líder de los 'populares' a reflexionar sobre su forma de trabajar, que hace que el resto de grupos también voten en contra de la tramitación parlamentaria de iniciativas suyas.

Barbón, que ha admitido que la pandemia lo ha ralentizado todo, ha argumentado que la orientación al gobierno por parte del parlamento va más allá de proposiciones de ley o proposiciones no de ley, y debería trasladarse a las negociaciones presupuestarias, recordando que se alcanzó el mayor acuerdo para las cuentas de 2021, de las que "se descolgó" el PP. "No mire de reojo a la extrema derecha", ha dicho el presidente a Mallada, para pedirle que "no se deje arrastrar por Vox".

Mallada, por su parte, sostiene este no es el Gobierno del "diálogo" sino el del "rodillo y la imposición". Asimismo, ha instado a Barbón a no subestimar a la presidenta "del principal partido de la oposición" al trasladar la reunión sobre el sector pesquero al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.

Sobre este encuentro, Adrián Barbón ha dicho que son los consejeros los que abordan temas sectoriales, asegurando que Mallada no le ha pedido una reunión institucional como presidente para abordar una visión global de Asturias, como sí hizo el portavoz de Vox, Ignacio Blanco.