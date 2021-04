Janssen es compromet amb Puig a enviar 2 milions de dosis fins a setembre a la Comunitat Valenciana

Representants de la farmacèutica Janssen s'han compromés aquest dimarts amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a enviar a la Comunitat Valenciana dos milions de dosis de la vacuna contra la covid-19 entre aquest abril i el pròxim mes de setembre.

Així li ho han assenyalat aquest dimarts representants de la farmacèutica en la reunió que ha mantingut amb Puig, que ha estat acompanyat per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, segons han informat fonts de la Generalitat.

Sobre aquest tema, Puig ha valorat "molt positivament" aquest anunci ja que suposa que, en ser una vacuna d'una única dosi, "es podrà immunitzar a dos milions de valencians", amb el que la vacunació adquirirà "un ritme molt elevat".

A més, ha ressaltat que la logística de desplaçament d'aquesta vacuna és "més fàcil", la qual cosa "facilitarà la inoculació de les persones amb majors dificultats".

Així mateix, Puig també ha acordat amb la farmacèutica Janssen compromisos de col·laboració futura en altres aspectes com els relacionats amb la salut mental o els processos d'analítica que es realitzen a la Comunitat Valenciana.

Igualment han acordat treballar conjuntament per a presentar projectes vinculats a la salut a les convocatòries d'ajudes de fons europeus.

Puig ha destacat que la Generalitat manté una relació "intensa" amb Janssen des de fa temps i en eixe sentit ha recordat la vacunació d'Hepatitis C que es va acordar en la primera legislatura. "Ara el que volem és seguir treballant amb ells per a resoldre problemes mèdics com a salut mental i altres patologies per a les quals cal buscar fórmules de sanació", ha postulat.