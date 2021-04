Adara tiene que llamar a la Policía para sacarse el pasaporte 'in extremis' horas antes de viajar a Punta Cana

Adara Molinero ha vivido un momento drama desde que la llamaron para trabajar en Punta Cana hasta que, horas después, cayó en que no encontraba por ningún lado el pasaporte para poder viajar.

La televisiva, que hará el viaje junto a su pareja, Rodri Fuertes, ha hecho partícipes a sus seguidores del intenso día vivido a causa de su mala cabeza.

"Son las doce y media de la noche y estamos haciendo la maleta, porque a las seis de la tarde nos han avisado para hacer una publi en Punta Cana. Así que vamos corriendo", ha expresado la exazafata en los stories de Instagram.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no encontraba el pasaporte, por lo que tuvo que llamar a la Policía para comentar su caso.

Me he puesto a buscar por todos lados. Por la habitación, por los cajones... No lo encontraba. Entonces, hemos llamado a la Policía y nos han dicho que esta tarde había un hueco, puede ser, a lo mejor no...", desvela la ganadora de GH VIP.

"Total, nos hemos ido a la comisaría, me he puesto lo primero que he pillado. Hemos llegado y no había cogido dinero en efectivo, se me había olvidado el DNI... Hemos tenido que volver a casa", relata Adara, sin poder contener la risa.

Una locura que no parece que le pusiera del mismo humor a su chico: "Mi novio encantado, claro", bromea Molinero, a modo de dardo hacia él.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y, pasaporte en mano, podrán viajar al Caribe.