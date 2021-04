Ana Obregón: los nuevos pasos para su fundación

No hay día que no recuerde a su hijo. Ana Obregón llora amargamente la ausencia del que, sin duda, era el amor más importante de su vida. El cáncer le arrancó lo que más quería, pero desde su partida batalla para que su nombre y su lucha por los más desfavorecidos no caigan en saco roto.

Desde el primer momento, la presentadora de televisión y actriz tuvo claro que montaría una fundación con el nombre de Álex para dar luz, apoyar la investigación y socorrer a familiares de personas enfermas. Se informó, buscó el asesoramiento de los mejores y empezó, con la ayuda del padre de su hijo, Alessandro Lequio, a organizar el cómo, el dónde y el con quién.

Este diario ha podido saber que Ana ya ha mantenido diversas conversaciones con facultativos de alto nivel del prestigioso hospital Vall d’Hebron de Barcelona, especializado en enfermedades oncológicas, para entrelazar su proyecto con el que llevan a cabo algunos de los máximos responsables del centro, llamado Imperas.

En busca de soluciones para los sarcomas (dolencia que sufrió Álex), pretenden encontrar la forma en la que dar voz y generar mayor interés científico para centralizar el diagnóstico de este tipo de tumores en centros especializados y con los medios adecuados.