Asencro pide un consentimiento informado antes de recibir las dosis de la vacuna

"Es imposible que se realice un Consentimiento Informado Verbal, no es ni posible ni cierto que se esté haciendo, y en todo caso, aun siendo cierto, que no lo es, no tendría validez alguna para los pacientes/usuarios inoculados, al no existir prueba fehaciente de la información dada y del presunto consentimiento", sostiene la presidenta de la asociación.

Para Susana Pérez-Alonso hay que citar a la población y enviarles previamente un Consentimiento Informado o buscar el método adecuado. Un consentimiento con original y copia que ha elaborado un grupo de trabajo congregado para este fin por Asencro, formado por juristas, profesionales sanitarios y pacientes.

"Están vacunando sin ni siquiera conocer la carga viral de los ciudadanos a los que se inoculan dichas vacunas. No nos consta que tengan segmentados a pacientes de ningún tipo o manera. ¿O sí? De ser así nos alegraríamos, pero no los tienen según parece", apunta.

Además explica que los laboratorios farmacéuticos no han hecho públicos los contratos y no son responsables de ningún efecto no deseado. "Los Gobiernos no dan información fiable, y cada uno, en Europa, vemos como toma decisiones diferentes respecto a una determinada vacuna. Los estudios no son definitivos, desconocemos hasta el periodo de inmunización que tienen esos preparados. Y el ciudadano lo asume porque tiene miedo", añade Susana Pérez-Alonso.