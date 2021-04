'AR' revela los secretos del tráfico de vacunas: pago en criptomonedas y videollamada para inyectarla

El programa de Ana Rosa ha iniciado una investigación sobre la venta ilegal de vacunas en la Deep web donde se promocionan todas las vacunas que ahora mismo están en el mercado para luchar contra el covid-19. Un reportero ha conseguido dar con el número de teléfono de uno de estos anunciantes para averiguar los procedimientos que se llevan acabo en este mercado de vacunas.

Félix, reportero de AR, ha explicado que en la mayoría de casos estos anuncios se tratan de estafas y que, realmente, los clientes no reciben las dosis. "Se basan en la desesperación de la gente, es el producto más preciado del mundo, pero está muy protocolizado, está muy protegido por las autoridades y las empresas de seguridad aseguran que se tratan de estafas", ha explicado el periodista.

No obstante, según ha explicado el investigador, esto no quita que exista un mercado negro de vacunas aunque sea muy escaso. La mayoría de estafadores parecen trabajar bajo las instrucciones de alguna organización, aunque también los hay que van por libre. Estos productos se anuncian en la Dark web por precios que oscilan entre 250 y 1.200 dólares, sin embargo, en las últimas semanas parece que la oferta ha aumentado y los precios han disminuido.

El anunciante con el que se ha podido poner en contacto el programa asegura que puede hacerles llegar la vacuna en perfectas condiciones desde Estados Unidos, a pesar de que las dosis tienen que resguardarse a -80 grados centígrados para su correcta conservación. "Todo es legítimo. Tengo la calidad médica directamente desde la compañía. Tengo a alguien que trabaja allí y es donde consigo el material", asegura el anunciante.

El mercado ilegal de vacunas: "Hay un catálogo de todas las marcas" y se paga en "criptomonedas" #AR5A https://t.co/PmI7JUpnkm — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 5, 2021

El estafador pide que el pago se le realice mediante criptomonedas para no dejar rastro. Además, si el cliente no supiera ponerse la vacuna o no tuviera la ayuda de ningún médico para inyectar la dosis, el contacto del reportero de Telecinco se ofrece a ayudarle a través de videollamada para que pueda ponerse la vacuna correctamente cuando reciba el pedido.