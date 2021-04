Llega 'The Dancer', el programa en el que atravesar el espejo lo es todo

Un bailarín o un grupo de ellos llega a las instalaciones de The Dancer y llama al timbre. Una vez dentro le recibe una carismática recepcionista que le pregunta sobre su historia personal y profesional y de ahí pasa a bailar en una gran habitación con paredes de ladrillo y un enorme espejo.

Ese elemento, el espejo, presente en cualquier academia para verse a uno mismo y corregir posturas o técnicas, aquí es aún más importante: tras él hay 240 personas viéndoles, sin que ellos puedan saberlo. Si a la mayoría de ese público le gustan los bailarines, el espejo se abrirá y pasarán a ser concursantes.

Así es The Dancer, que estrena este lunes 5 La 1 (22.10 horas) y que tiene por capitanes, que harán de tutores de los seleccionados y competirán con ellos, a Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez.

Presentan este emocionante formato Ion Aramendi y Sandra Cervera. Esta última, actriz, debuta como presentadora y lo ha hecho plenamente integrada. "Me he visto representada en la gente que viene, porque los actores no dejamos de hacer castings y audiciones y de sentir la presión de que nuestra carrera depende de que otra persona apueste por ti y así es un poco el formato de The Dancer", explica. "Vamos a defender la danza con toda la dignidad posible", se pone como objetivo.

"El momento de abrirse el espejo es brutal, porque ya verlo desde fuera es fuerte, pero los bailarines nos lo dicen... la cara de los concursantes cambia, desde aquí es emocionante, para el público en el plató lo es y desde casa creo que lo va a ser", aventura.

Y es que si el espejo se abre, los artistas han de seguir con el show, aunque en unos segundos hayan pasado de bailar solos a bailar ante cientos de personas. "Y luego los nervios para seguir en la actuación, porque a mitad de su número se abre y podrían desconcentrarse, pero no, hay nivel", explica Sandra Cervera.

Ion Aramendi explica que ellos, como presentadores, reparten el juego. "Interactuamos con los capitanes desde el escenario, hablamos con ellos y siempre que uno de los concursantes consigue abrir el espejo, que es el momento más emocionante, nosotros estamos con ellos para comentar con ellos lo que pasa".

Ion Aramendi y Sandra Cervera en 'The Dancer'. MOEH ATITAR

Y ellos, Ion y Sandra, han sido los primeros en vivir lo emocionante que es el programa: "Nos emocionamos, nos reímos… con Sandra he conseguido una complicidad alucinante en el poco tiempo que nos conocemos", hace ver.

Y es que The Dancer tiene lo que todo buen formato ha de tener: "Es entretenido, divertido, dinámico, tiene ese imán que cuando lo ves te atrapa y tiene emociones, cuenta algo", expone Ion Aramendi.