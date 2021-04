Michelle Jenner revela su parentesco con uno de los científicos más importantes de la historia

La actriz Michelle Jenner ha contado este sábado en una entrevista en laSexta Noche cómo está viviendo a nivel personal y profesional la actual situación de pandemia del coronavirus, y ha revelado además una curiosidad: es descendiente de un destacado científico.

Sobre este asunto, el presentador Hilario Pino le preguntó a la actriz: "He leído en algún sitio que eres descendiente de Edward Jenner, el padre de la inmunología. ¿Eso es verdad?".

Michelle Jenner ha confirmado afirmativamente esta información. "Sí, inventó la vacuna contra la viruela", ha añadido la intérprete.

Este científico inglés que vivió entre los siglos XVIII y XIX fue determinante en el campo de la inmunología, ya que su descubrimiento de la vacuna para combatir la viruela sentó las bases de las actuales campañas de vacunación masiva.

Sin el éxito de esta vacuna no se entendería la famosa expedición Balmis, en referencia al médico español Francisco Javier Balmis, quien junto a otros sanitarios como la enfermera Isabel Zendal dieron la vuelta al mundo en una expedición de carácter filantrópico para hacer llegar la vacuna de la viruela a todos los territorios que entonces pertenecían a la Corona Española.

Por otro lado, Michelle Jenner también ha contado cómo ha sido rodar la serie La Cocinera de Castamar, a punto de estrenarse en Antena 3, en condiciones de pandemia. La actriz ha reconocido que el equipo se ha tenido que "amoldar", pero ha considerado "un lujazo" el poder seguir trabajando. "Hemos tenido que hacer muchísimos PCR, mascarilla todo el rato, tomándonos la temperatura...", ha enumerado Jenner.

Además, ha recordado lo "extraño" que fue para ella volver a rodar por primera vez tras el confinamiento. "Al principio no sabías bien dónde estaban los límites, era todo muy raro", ha asegurado.

Jenner ha admitido que, en su caso, le costó adaptarse a la nueva situación: "Yo soy una persona muy cariñosa, a mí me gusta mucho abrazar y tocar, y no poder hacerlo me costaba un poco", ha dicho.