Puertos.-Puerto licita la mejora de su gestión de la circulación de trenes ante la previsión de crecimiento

Esta actuación se desarrolla en el marco del proyecto europeo 'Interoperability of the rail system with TAF TSI in TEN-T corridors', Irail, mediante el cual la Autoridad Portuaria sevillana pretende dotarse de un sistema que le dé soporte y le ayude a la gestión, planificación, control y seguimiento de los movimientos de trenes dentro del recinto portuario.

El Puerto explica que la media de eventos atendidos por el sistema será de unos 500 a la semana, 2.200 al mes, estimando los diferentes eventos que se pueden producir por tren, como estudios, respuestas o modificaciones de peticiones, solicitudes de surco, información de circulación o inicio o fin de operaciones, entre otros. Aclara que estos datos se basan en el trabajo con tres terminales ferroportuarias, pero se prevé la incorporación a medio plazo de una cuarta terminal, con el proporcional aumento de eventos y comunicaciones.

Así, según el expediente de contratación, recogido por Europa Press, el puerto hispalense apuesta por proporcionar a sus usuarios una mayor eficiencia en las transacciones, una optimización de recursos, una automatización de procesos, ahorro de tiempo y costes, reducción de errores y una mejor atención al cliente.

El proyecto europeo Irail, coordinado por la Fundación Valenciaport y financiado por la Comisión Europea a través del programa Connecting Europe Facility (CEF), en el que la Autoridad Portuaria es socio, tiene como objetivos impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril y mejorar la interoperabilidad en el intercambio de información en los servicios europeos de transporte de mercancías por ferrocarril mediante la digitalización y el uso de los estándares técnicos TAF TSI (Especificación técnica de interoperabilidad para las aplicaciones telemáticas en el transporte de mercancías), definidos en la Directiva de Interoperabilidad 797/EC/2016.

También, se pretende permitir la digitalización de los procedimientos establecidos por las empresas ferroviarias en sus sistemas de gestión de seguridad, con el objetivo de garantizar la seguridad en la gestión de sus operaciones.

La aplicación del gestor de capacidad y circulación ferroportuaria, denominada APS_Train, va a permitir administrar la capacidad de las instalaciones ferroportuarias mediante el intercambio de información a través de mensajes TAF TSI entre empresas ferroviarias, ADIF Circulación y la Autoridad Portuaria.

En estos momentos, el puerto sevillano no dispone de ningún producto implantado de similares características, lo que genera "inconvenientes", según indica, como un complejo control y seguimiento de la información intercambiada, descoordinación entre los actores intervinientes de falta de uniformidad en el contenido de los mensajes cruzados, planificación costosa de la circulación de los trenes o una fuerte dependencia del factor humano, "lo que supone un riesgo para la ejecución de algunas funciones".