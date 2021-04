La vacunación de la población entre 65 y 79 años comenzará el 12 de abril en Valladolid

Así lo ha avanzado a través de su perfil de Twitter el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Augusto Cobos, quien también ha señalado que el proceso se llevará a cabo en el Centro Cultural Migue Delibes para los habitantes de Valladolid capital y alfoz, y en los puntos de vacunación propios que se establezcan para cada zona básica de salud en zonas rurales.

Cobos ha apuntado que es suficiente acudir en el día y hora en que se convoque la vacunación según la fecha de nacimiento presentando la tarjeta sanitaria (SACYL) y el DNI, incluidos también los mutualistas.

"Con más dosis, vacunaremos hasta 900 personas por hora. En ese momento la citación a través de llamada telefónica será imposible. Es necesario buscar fórmulas ágiles y eficaces de comunicación masiva", ha explicado Cobos al respecto de proceso.

No obstante, ha aclarado que quien no acuda a este llamamiento no quedará excluido de la vacunación, ya que más adelante se anunciará el procedimiento para aquellos que no hayan podido acudir en este momento.

Mientras, en lo que respecta a personas de riesgo, estas serán citadas por su hospital y será allí donde les vacunen.