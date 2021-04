Autismo Sevilla alerta de que el 90% de las personas con trastorno TEA carece de empleo

Así lo refleja la citada asociación tras un estudio realizado en este ámbito. Desde la Plataforma de Empleo de Autismo Sevilla, que arrancó en 2016, se ha atendido a más de un centenar de personas; de ellas un 80 por ciento ha realizado prácticas y un total de 30 ha tenido un contrato, según informan fuentes de la entidad a Europa Press.

Con motivo del Día Mundial, el movimiento asociativo ha reclamado de nuevo "educación y empleo de calidad" para las personas con autismo. En este sentido, para la entidad son cuatro los elementos fundamentales que dificultan su acceso al empleo: la ausencia e inadecuación de la normativa sobre empleo; la falta de oportunidades laborales; los prejuicios existentes en el tejido empresarial y el desconocimiento sobre su potencial laboral.

Cecilia Caro, madre de Víctor Redondo, un adolescente de 16 años con TEA diagnosticado a los 2 años, que estudia en un aula estale -aula de educación especial en un centro educativo ordinario- ha destacado que esa situación le ha permitido "compartir actividades con compañeros que no son autistas, con contenidos adaptados". "Supongo que con los otros niños tirando de él comenzó a desarrollar el lenguaje; a medida que fue hablando, sus problemas de conducta disminuyeron".

En este sentido, el colectivo solicita una mayor red de recursos educativos, de centros y "una mayor flexibilidad de los modelos, junto a la inversión necesaria, que esperamos que se desarrollen con la nueva Ley de Educación", ha afirmado el director general de Autismo España, Jesús García Lorente, en una nota de prensa.

Por todo ello, el movimiento asociativo del autismo ha reivindicado el derecho a acceder a una educación "que se adecue a las capacidades, prioridades y necesidades específicas de cada persona con TEA en los distintos niveles y modalidades educativas".

Asimismo, se quiere promover en la formación profesional la adecuada orientación vocacional y el diseño de itinerarios formativos yprofesionales personalizados, así como la flexibilización de las metodologías de aprendizaje y la adaptación del sistema de evaluación.

ESTUDIO SOBRE TEA Y EMPLEO

El estudio 'Empleo y trastorno del espectro del autismo. Un potencial por descubrir' (Autismo España, 2018) señala que las personas con Trastorno del Espectro Autista conforman el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de desempleo "entre un 76 y un 90 por ciento", según datos de Autismo Europa.

El movimiento asociativo ha pedido que se modifique la normativa vigente en materia de empleo de manera que se considere a las personas con TEA de manera específica, como colectivo de alta vulnerabilidad y que se contemple a estas personas "como beneficiarias de los programas comunes de activación de empleo, puesto que tienen dificultades para la búsqueda, acceso y mantenimiento del empleo".

Además, se pide que se facilite el acceso de las personas con TEA a los programas de empleo de colaboración social con entidades públicas,desarrollando alternativas flexibles para conseguirlo. "La sociedad tiene todavía una visión alejada de lo que es una persona con trastorno del autismo, a veces por desconocimiento, y porque sigue habiendo falsas creencias e información que no se corresponde con la realidad de lo quees el trastorno del espectro del autismo, que no ayuda a esa visión positiva y que no ayuda tampoco a que las personas o las familias encuentren los apoyos que necesitan", ha asegurado Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España.

ILUMINACIÓN AZUL

Cada año, el movimiento asociativo del autismo en España se suma a la iniciativa mundial Light It Up Blue (Ilumínalo Azul) y solicita que losedificios y monumentos más emblemáticos de nuestro país se iluminen de azul la tarde-noche del viernes, como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con TEA y sus familias.

Este año, más de 300 edificios y monumentos de toda España han confirmado que se van a sumar a la iniciativa. Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que la Plaza de España y la Glorieta del Cid se iluminarán de azul la tarde noche del viernes con tal fin.