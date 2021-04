Desallotgen una festa en una nau convertida en discoteca amb més d'una desena de joves

Els fets van ocórrer dissabte passat 27 de març, a les 19 hores, quan els agents van acudir al polígon de Canastell alertats per una telefonada ciutadana, segons ha explicat l'ajuntament de la localitat en un comunicat.

Els policies van accedir al local situat en l'interior d'una nau del polígon i van sorprendre als jóvens. La nau s'havia convertit en una xicoteta discoteca que comptava amb Djs, il·luminació alterna de colors i amb totes les persones assistents ballant sense mantindre la distància de seguretat, sense mascarillas i consumint begudes alcohòliques.

Els agents van identificar a tots els presents, que van ser proposats per a sanció per incomplir les mesures contra el coronavirus, així com denúncies per la tinença de diferents tipus de drogues.

Finalment, el local va ser clausurat i totes les persones van abandonar el lloc. L'Ajuntament ha indicat que durant aquest cap de setmana, coincidint amb la Setmana Santa, s'intensificarà la vigilància en atenció a mesures Covid-19.