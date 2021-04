Cvirus.- La Comunitat rebrà demà les 120.000 dosi extra d'AstraZeneca per a vacunar a les persones de 65 anys

Puig, després de visitar les instal·lacions de l'hospital de traumatologia i rehabilitació Imske de València, ha destacat que la setmana vinent es disposarà d'un total de 270.000 nous vials d'AstraZeneca, Pfizer i Moderna, la qual cosa permetrà seguir avançant en l'objectiu que el 70% de la població valenciana estiga vacunada aquest estiu.

En concret, la setmana vinent, a més d'aquests vials d'AstraZeneca, es rebran altres 120.000 de Pfizer que permetran concloure l'administració de la primera dosi als majors de 80 anys i començar amb la cohorte de 79 anys, a més d'entre 30.000 i 40.000 de Moderna.

Sobre aquest tema, ha destacat que aquest dijous conclou la vacunació de la primera dosi al personal dels centres educatius i la setmana vinent s'acabarà d'administrar als majors de 80 anys, la qual cosa és un fet "fonamental" perquè "en la mesura en què se'n va concloent la immunització de les persones més majors s'està contribuint a donar més seguretat en les persones més vulnerables".

A més, aquest dijous es començarà a convocar per SMS a les persones de 79 anys per a ser vacunades la setmana vinent i gràcies al compromís de Pfizer de remetre 125.000 vials setmanals se seguirà amb la inoculació d'aquest grup d'edat de forma descendent, que estan "també entre els més vulnerables i prioritaris".

Puig, preguntat per la tardança a vacunar a les persones de 70 anys, ha explicat que els dubtes sobre a quin grup de població s'aplicava la vacuna d'AstraZeneca "ha generat incerteza en el conjunt de la vacunació que, sens dubte, ha de tindre com a objectiu prioritari a les persones més vulnerables". "Però si hi ha algunes vacunes que no es poden administrar a certs grups d'edat cal buscar altres combinacions", ha assenyalat.

En qualsevol cas, ha destacat que ja s'ha protegit també a un grup "important" de servicis essencials, no a tots, i ara el criteri del Ministeri és començar a vacunar seguint el criteri d'edat i ha considerat que és una forma "justa d'avançar".

REPARTIMENT EQUITATIU

Respecte a la quantitat de vials que rep la Comunitat Valenciana en relació amb altres autonomies, ha aclarit que d'AstraZeneca "sempre" arriba "conforme al que ens toca com a població", mentre que de Pfizer "sí que s'han rebut menys perquè s'han distribuït en proporció a la piràmide poblacional de cada territori". Sobre aquest tema, ha recalcat que el repartiment de les vacunes per part del Ministeri "s'està aplicant seguint un criteri d'equitat i proporcionalitat".

"Nosaltres el que volem és que arriben més vacunes per a poder realitzar una vacunació massiva i aconseguir l'objectiu que a l'estiu el 70% de la població valenciana estiga immunitzada", ha assenyalat. Per açò, ha recalcat que no se'n va a parar la vacunació ni en Setmana Santa ni sempre que hi haja vials perquè, ha remarcat, "el problema és que no hi ha vacunes" i en eixe sentit ha insistit en la importància d'aquesta aportació extra d'AztraZeneca.