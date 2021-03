Tu horóscopo diario: jueves 1 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 1 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy vas a tener muy buenas noticias y sensaciones y quizá sea tu pareja la que te traiga esa buena nueva o te proporcione momentos muy especiales. Si no tienes, también lo pasarás bien y te dejarás llevar por un espíritu renovado y con paz interior.

Tauro

Estarás feliz de poder hacer un favor a alguien o acercarte a ver a una persona con la que te llevas bien y con la que compartes ciertos intereses, quizá intelectuales o culturales. En cualquier caso tu humor hoy buscará lo que le proporcione algún placer.

Géminis

No es un buen momento para gastos de ningún tipo y si te estás planteando alguno más vale que dejes pasar la ocasión porque van a desestabilizar tu cuenta corriente. No pidas préstamos, aún puedes esperar un poco más si ajustas todo.

Cáncer

No te empeñes en arreglar un asunto con alguien que en este momento no quiere escucharte. Por mucho que te parezca egoísta, está en su derecho de hacerlo. Más adelante puede surgir la oportunidad, deja que todo se calme un poco más.

Leo

Es posible que eches de menos otras situaciones pasadas y que ahora no puedas hacer eso que te apetece tanto. Debes tener paciencia y saber divertirte con lo que tienes más cerca y te aporta algún tipo de felicidad. Haz de la necesidad, virtud.

Virgo

Es muy posible que tengas sentimientos de soledad y que eches de menos a algunas personas que antes formaban parte de tu entorno. Si examinas y cambias ciertas actitudes, volverán antes de lo que crees. Quizá debas de pedir perdón, piénsalo.

Libra

Hay circunstancias que te impiden hacer lo que en otras ocasiones has hecho como quizá un largo viaje, pero eso te va a permitir descubrir lugares más cercanos que también pueden ser muy divertidos o entretenidos. Prueba y no pienses en más.

Escorpio

Te gustará estar al mando de algo que te dará confianza en ti y además se abre la posibilidad de ganar algún dinero o de que el negocio vaya mejor de lo que esperabas. Esos sí, quizá tengas que esforzarte más de lo que habías previsto.

Sagitario

Debes de tener cuidado hoy ya que te encantan que te halaguen y eso, muchas veces, te hace caer en las trampas más fáciles porque no ves el fondo de la cuestión, sólo las palabras dulces. Procura no dejarte llevar por la presunción.

Capricornio

Cuidado con los sentimientos a flor de piel, pero que te cuesta demostrar en ocasiones o lo haces demasiado fríamente porque alguien se puede sentir herido y acusarte de no estar a la altura de la relación. Intenta expresarte sin barreras.

Acuario

No debes estar triste por ese descubrimiento que te ha desvelado cómo es una persona de la que esperabas más. Ahora toca recomponerte y ver el lado bueno del asunto, que no has perdido tiempo en ella y que puedes mirar hacia otro lado.

Piscis

Es importante aprender a soportar las críticas porque pueden aportar muchas cosas importantes de cara al futuro, y hoy no te quedará más remedio que hacerlo. Será para tu bien y comprenderás que la sabiduría es fruto de asumir que se puede mejorar.