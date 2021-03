Ayuntamiento retira tres tarimas con veladores sin autorización en zonas de aparcamientos o acerados

Según ha detallado el Consistorio a Europa Press, la intervención se ha realizado sobre dos negocios ubicados en Triana y Los Remedios en los que se han retirado en total nueve mesas, 20 sillas, nueve tramos de barandilla y tres rollos de césped artificial.

El primero de los negocios, ubicado en Los Remedios, había instalado dos tarimas ocupando una banda de estacionamiento de vehículos sin autorización alguna para hacerlo y con veladores que además carecían de licencia. En el segundo caso, la tarima para la terraza se había instalado en el acerado y junto al arbolado sin permiso alguno.

Estas intervenciones han sido analizadas en la reunión diaria del Cecop, presidida por el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, el socialista Juan Carlos Cabrera, en la que se ha destacado el "elevado nivel de cumplimiento" de la normativa sanitaria y de las medidas de prevención por parte de la hostelería, así como la importancia de realizar actuaciones en los casos de "negocios que se estén saltando las normas y los procedimientos mientras que el resto está cumpliendo".

De hecho, el Ayuntamiento ha habilitado un procedimiento excepcional para la instalación de veladores en plazas de estacionamiento dirigido a negocios que por las dimensiones del acerado no pueden tener veladores, a quienes no pueden cumplir la distancia de separación entre mesas de 1,5 metros o que no puedan alcanzar en el acerado el número de veladores que les correspondería. Se trata de una iniciativa diseñada para favorecer su actividad ante las consecuencias de la crisis sanitaria a la que se han acogido 21 negocios de toda la ciudad ya que han cumplido todos los requisitos y cumplimentado de forma adecuada la solicitud.