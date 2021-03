Consultorio de Vivienda: "Fumo porros de forma terapéutica, ¿puedo denunciar a mi vecino por un acoso constante?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

PREGUNTA Cuando llueve mucho me entra agua en el trastero. Hace tiempo tuve problemas con el administrador y no atiende a que se arregle, solo se gastó 200 euros en ponerle un poco de cemento con arena en el suelo.

Los vecinos, mientras no les toque a ellos no dicen nada. ¿Cómo puedo obligar a la comunidad a arreglarme el trastero por costoso que sea?

Agua en el trastero

RESPUESTA DE LA EXPERTA En virtud del artículo 10.1.a de la Ley de Propiedad Horizontal tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

En consecuencia, si las humedades tienen su origen en elementos comunes del edificio o por capilaridad, la reparación le corresponderá a la comunidad.

Se queda la fianza

PREGUNTA Llevaba 5 años viviendo en un piso, lo dejé el 30 de enero y luego de casi dos meses sin tener noticias de la fianza llamo al propietario y dice que no me devuelve la fianza y la parte proporcional de los servicios, pues tienes que pintar el piso.

Le propongo que lo pintaré yo mismo, pero dice que lo tiene ya alquilado y que luego le enviará la factura. ¿Puede el propietario actuar de esta forma con la fianza y tener disposición de ella para su beneficio?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El arrendador no tiene derecho a imputar con cargo a la fianza la pintura de la vivienda dado que se entiende que forma parte del deterioro normal por el paso del tiempo que debe asumir el propietario.

Esta regla general tiene como excepción que el arrendatario haya cambiado el color originario o hubiese asumido esta obligación por contrato y la hubiese incumplido.

Instalar salvaescaleras

PREGUNTA Instalar un salvaescaleras (rampa o silla elevadora) en una finca que tiene 7 escalones desde el ascensor a la planta baja ¿es eliminar barrera arquitectónica? Los 7 escalones seguirían estando ahí para la policía, los fontaneros, albañiles, familiares…

RESPUESTA DE LA EXPERTA Únicamente se suprimen las barreras si con la instalación de la rampa o el elevador se salvan los 7 escalones para personas de avanzada edad o discapacitadas de forma que puedan hacer uso del mismo sin necesidad de subir los escalones.

El hecho de que los escalones se mantengan no es obstáculo para que las barreras puedan suprimirse.

Consumo "responsable"

PREGUNTA Vivo en un edificio de tres plantas con dos viviendas en cada una. Mi vecino de arriba se queja de olor a porros. Yo consumo marihuana y sus derivados de forma responsable, no me considero un drogadicto ya que consumo para poder dormirme sin tomar medicamentos hipnóticos ya que tengo diagnosticado desde pequeño TDAH-H/I (hiperactividad impulsiva).

Me ataca constantemente. Ruidos, comentarios verbales injuriosos a través del patio de luces, incluso le molesta que cocine pescado. Él vive de alquiler y yo en mi propiedad privada. ¿Puedo denunciarlo por acoso?

La comunidad sabe que consumo y no hay problema ya que olor no trasciende a las zonas comunes (fumo en mi balcón o dentro del piso con las ventanas cerradas para no atufar el patio de luces).

He comprado un purificador de aire y mil ambientadores y velas y se sigue molestando. ¿Tengo derecho a consumir en mi casa?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Usted tiene derecho a consumir en su casa y más si es con carácter terapéutico.

Ahora bien, creo que puede también tener en cuenta que el olor a cannabis trasciende a esta vivienda, por lo que puede evitar la molestia a este propietario si evita fumar en el balcón y lo hace en el interior de su casa.