Consultorio de Vivienda: "¿Está permitido tener un gimnasio en casa o hacer pesas?, el vecino de arriba hace ruidos"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Humedades y hongos

PREGUNTA Me encuentro en una situación complicada en la vivienda que tengo alquilada y no sé qué hacer ni cuáles son mis derechos. Entramos a vivir en octubre, a las tres semanas empezamos a tener problemas de humedad y manchas negras.

El propietario me bajó 50 euros el alquiler, pintó con pintura antihongo y me dijo que iba arreglar el problema. Pero cada vez el problema se ha ido incrementando, han pasado 4 meses y el propietario ahora dice que el arreglo es demasiado grande y que no lo va pagar, que me busque algo.

Yo soy madre soltera, con un niño y 3 perros. Encontré este apartamento en el campo y vinimos porque era económico y nos aceptaban a los perros. Ahora me encuentro con un problema de hongo que es malo para la salud, un propietario que no se responsabiliza de los daños y tampoco encuentro un apartamento por 300 euros que me acepten a los perros.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la vivienda no se encuentra en condiciones de habitabilidad, el propietario está obligado a ejecutar las obras necesarias para resolver el problema. Si no lo hace, es causa directa de resolución del contrato.

Pintar el techo

PREGUNTA Hace un par de meses al vecino de arriba se le inundó el piso y me llenó de agua el trastero. Arregló el problema y su seguro me indemnizó para pintar. Ahora veo que me ha salido humedad en el techo, y me dice el pintor que es porque entre el parquet y el suelo aún debe haber algo de agua.

¿Tengo que volver a pintarlo yo por mi cuenta o puedo volver a reclamarle al vecino?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El problema sigue sin solventarse toda vez que se ha resuelto parcialmente. Por ello, es el propietario de la vivienda quien está obligado a resolver de forma definitiva eliminando el agua del parquet y los nuevos daños ocasionados en su trastero.

Muebles inservibles

PREGUNTA Estando de alquiler (llevaba casi 3 años), por trabajo me mandaron 3 meses a Reino Unido y estando allí me avisaron mis vecinas de que había algún problema en la casa. Fue una amiga y encima de mi habitación hay una terraza comunitaria de uso privado. Los sumideros no estaban limpios y en lugar de habitación yo tenía una piscina.

Los muebles eran míos y se tuvo que tirar todo. Volví de Inglaterra y me tuve que mudar a otro piso, pero la dueña seguía cobrando el alquiler como si nada.

¿Tengo derecho a algún tipo de indeminización por los muebles perdidos, mudanza o daños? La dueña tenía seguro pero sólo por el continente no por el contenido y yo no tenía.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para exigir responsabilidad, debe conocer el origen de las filtraciones. Como regla general y a falta de un estudio más exhaustivo del caso, la limpieza de los sumideros le corresponde al propietario que tiene el uso privativo de la terraza.

Por ello, si la causa de las filtraciones se debe a una falta de mantenimiento del sumidero, en principio debe reclamar al propietario de la vivienda.

Gimnasio en el piso

PREGUNTA Quería saber si está permitido tener un gimnasio en casa o hacer pesas. El vecino del piso de arriba hace ruidos con las pesas desde las 8:00 en varios tiempos durante el día.

El edificio es antiguo y tengo también temor de que genere algún desgaste sobre el techo de mi piso. ¿Puedo hacer alguna reclamación?

RESPUESTA DE LA EXPERTA No se trata de un gimnasio a nivel profesional en el que deba darse de alta esta actividad sino para el uso particular del propietario.

Esto no implica que tenga derecho a hacer uso del mismo ocasionando molestias en su vivienda.

Por ello, aparte del requerimiento que le pueda realizar por la vía amistosa, puede realizar una medición de ruidos para el caso de que sea necesario acudir a la vía judicial y aportarlo como prueba.