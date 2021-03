Paris Jackson no quiere que le regalen nada por ser 'la hija de': "Debo ganármelo todo"

Sí, es la hija del Rey del Pop, pero aún así quiere que se la reconozca por su trabajo. Porque se haya trabajado su propia fama en base a lo que haga. Paris Jackson está un poco cansada de que no se la juzgue sino en base a su padre, Michael Jackson, y ha reflexionado sobre ello.

La joven, que en unos días cumplirá 23 años, ha aparecido en el último episodio de la serie que Naomi Campbell tiene en Youtube, No filter [Sin filtro], y ha explicado por qué para ella sigue siendo importante ir poco a poco para de veras sentir que es reconocida y que merece dicho reconocimiento.

"Estoy plenamente convencida de que debo ganármelo todo", le dijo Paris a Campbell, con quien comparte profesión, después de que esta dijese que su invitada no necesitaba acudir a castings porque todo el mundo sabe quién es. "Yo sí voy a las audiciones. Trabajo duro. Me estudio guiones. Hago lo mío", explicó.

Paris, la segunda hija del difunto artista, añadió que parte de su educación fue aprender que no todo estaba al alcance de su mano por llevar ese apellido. "Si [mi hermano y yo] queríamos cinco juguetes de FAO Schwarz o Toys "R" Us, teníamos que leer cinco libros", rememoró.

"Se trata de ganártelo, no solo de tener derecho a ciertas cosas o de pensar que lo tengo. Es básicamente trabajar para lograrlo, y esforzarse por y para ello. El resultado es algo completamente diferente, es un logro", agregó Paris, que también habló sobre lo mucho que aprendió viajando con su padre por diferentes países y culturas.

"Fue una bendición y un privilegio poder experimentar tanto a una edad temprana", admitió. "Mi padre fue bastante bueno asegurándose de que salíamos cultos y educados, y no solo mostrándonos todo ese brillo y el glamour de los viajes de hotel en hotel, cinco estrellas. En parte fue como si lo viéramos todo: muchos países del mundo pero varias partes de su espectro", continuó.

La cantante y modelo también tuvo tiempo de charlar sobre su carrera musical y sus influencias donde, y no lo puede negar, está su padre: "Obviamente soy una fan y me sé todas las letras de todas sus canciones. Siento que esa parte de mi infancia siempre me habrá influido en cómo soy ahora, ya sea a través de otras experiencias o con toda la música que escuchamos".

Paris sacó a finales del año pasado su disco wilted, pero ello no significa que vaya a dejar atrás su paso por el mundo de las pasarelas, como demostró debutando en el último desfile de Jean Paul Gautier en enero de 2020. "Estoy bastante segura de que lloré cuando lo conseguí", recordó. "Fue todo un honor".

Por último, Naomi, que explicó a sus oyentes que conoce a Paris desde que era una niña, le dijo que ojalá pudiesen trabajar codo con codo. "Me encantaría poder decir que hicimos un desfile de moda juntas", aseguró la supermodelo. "Quiero decir, tengo 50 años, así que no sé cuántos desfiles más haré, pero aún me queda cuerda", añadió, a lo que Paris Jackson se mostró entusiasmada: "¡Me encantaría!".