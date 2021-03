IU considera que la secretaría del Imtur "confirma irregularidades" en el contrato menor de la RPT

Desde IU han señalado en una nota que "la secretaría pone de manifiesto que se ha incumplido el plazo para desarrollar dicha RPT, que era de tres meses, y de que existe una irregularidad al no emitir documento contable para llevar a efecto dicho contrato", aunque cree que "eso no determina su invalidez".

En opinión del citado grupo, "el hecho de que haya vencido el plazo, de que la delegada no haya pedido la prórroga correspondiente, de que casi diez meses después sigamos sin RPT y de que no emitiera el documento contable vuelve a poner de manifiesto la falta de gestión y la incapacidad de la delegada de Turismo y de sus cargos de confianza, y eso que Albás cuenta con una jefa de gabinete, una gerente, un coordinador general, un director general y, próximamente, un subdirector general".

Al respecto, han apuntado que suponen "cinco cargos de confianza donde antes había uno y, aún así, son incapaces de sacar adelante en tiempo y forma un contrato menor", por lo que han indicado que "ahora se entiende que Córdoba no cuente tras casi dos años de mandato PP-Cs con un producto turístico importantísimo para la ciudad, como es el espectáculo nocturno del Alcázar". "Si no son capaces de ejecutar uno de los once contratos menores que impulsaron en 2020, ¿cómo van a ser capaces de sacar un pliego técnico?", han apostillado desde IU.

No obstante, han insistido "no sólo en la parte técnica, sino también en la ética y en la política", porque han mantenido que "alguien tuvo que llamar a Barcelona para que esta empresa vinculada a la líder de Ciudadanos se presentara a un contrato menor, que posteriormente se le adjudicó, para hacer un trabajo que se podría haber hecho desde lo público, con personal técnico con el que cuenta el Consistorio y, en todo caso, que podría haber hecho una empresa cordobesa".

De este modo, el grupo ha remarcado que "se trata del penúltimo capítulo de oscurantismo del equipo de gobierno, que utiliza lo público como si fuera su chiringuito".

Así, desde IU han pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que "tome cartas en el asunto", porque "actualmente la gestión que hace Albás del turismo en la ciudad es como un barco que va a la deriva y, lo que está claro, que de seguir así, Córdoba no estará preparada desde el punto de vista turístico para cuando se salga de esta pandemia".

"NEFASTA GESTIÓN"

Además, han agregado que "como ejemplo de la nefasta gestión de Albás, este miércoles va a convocar un consejo rector del Imtur para ampliar el plazo de una convocatoria de subvenciones que inició en agosto de 2020, que finaliza este miércoles y que tras casi ocho meses desde su aprobación ha sido incapaz de resolver de forma definitiva, y eso que llevamos meses avisando y denunciando tal situación".

En cualquier caso, han dicho que se temen que "el alcalde no hará nada por revertir la situación, porque lejos de penalizar el desastre de gestión en la Delegación de Turismo lo que ha hecho el alcalde es darle a Albás, que es incapaz de resolver una convocatoria de subvenciones, de ejecutar un contrato menor o de sacar el pliego del Alcázar, tres delegaciones más, demostrando que no le importa ni Turismo, ni Participación Ciudadana, ni Igualdad, ni tampoco Cooperación".