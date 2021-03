El Consell diu que el viatge de Navarro al concert de Barcelona va ser "professional" i el PP demana el seu cessament

El Govern valencià ha assegurat aquest dimarts que el viatge de la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro, al concert celebrat el cap de setmana passat a Barcelona va ser "professional". Així ho han indicat des de la Conselleria de Sanitat i també la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, mentre que el PP ha demanat el "cessament fulminant" de la número dos de Sanitat per "saltar-se el tancament perimetral" decretat davant la Covid-19.

El concert, del grup Love of Lesbian, va tindre lloc dissabte passat en el Palau Sant Jordi de la capital catalana amb un aforament de 5.000 persones que es van realitzar prèviament un test d'antígens ràpid (TAR) per a poder entrar.

Des de la Conselleria de Sanitat han explicat a Europa Press que Isaura Navarro va fer aquest "viatge professional" convidada per l'Agència Valenciana del Turisme i han assenyalat que la responsable autonòmica "no es va saltar" el tancament perimetral establit per a frenar l'expansió de la pandèmia de la Covid-19 perquè el seu desplaçament a Barcelona "va ser per treball".

Pel seu costat, Mónica Oltra, ha insistit en eixe "motiu professional" de la titular de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic per a viatjar a aquest esdeveniment musical. No obstant açò, ha comentat que no coneix el tema "en profunditat" i que s'informarà.

"Pel que sé, no conec en profunditat el tema, sí que pareix que hi havia un motiu professional darrere, amb tot el tema de la cultura segura en aquest projecte pilot o experiment que s'ha fet. En tot cas, m'informaré", ha exposat Oltra preguntada sobre aquest assumpte després de presidir la reunió de la Comissió Mixta de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat del Poble Gitano.

Amb tot, la vicepresidenta de la Generalitat ha subratllat, a continuació, que "el missatge a la població" és mantindre i respectar les "mesures de protecció" i "complir estrictament el que són les normes tot esperant que la vacunació massiva puga fer que a poc a poc puguem eixir de la situació en la qual ja des de fa més d'un any ens trobem" per la pandèmia.

"El missatge a la població, a tota la població, és prudència. A mesura que avance la vacunació, també tindrem millors condicions", ha agregat la responsable d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Per part del PP, el seu portaveu de sanitat en Les Corts, José Juan Zaplana, ha demanat al president de la Generalitat, Ximo Puig, "el cessament fulminant" de Navarro per "saltar-se el tancament perimetral i anar-se'n de concerts a una altra comunitat autònoma, animant amb el seu exemple a la insubmissió de les normes Covid dictades pel Consell".

"SER EXEMPLAR"

Zaplana ha criticat que Isaura Navarro, "que ha de ser exemplar" se n'anara de concert a Barcelona. "Puig ha de prendre mesures urgents perquè açò és una evidència més que la Conselleria de Sanitat se li ha anat de les mans. No pot ser que seguisquen havent-hi contagis, s'avorte la vacunació massiva, seguisca morint gent, no es facen PCR, no arriben vacunes i la seua secretària autonòmica en lloc de treballar estiga animant a la insubmissió", ha plantejat.

El diputat ha considerat que "si Puig (PSPV) no fa cessar hui mateix la secretària autonòmica, es convertirà en un 'pelele' en mans de Compromís -coalició de Navarro-". "Fan el que volen, quan volen i com volen, donant el pitjor exemple als valencians. Aquest tipus d'actituds no contribuïx a promoure una consciència social de respecte de les normes, sinó tot el contrari", ha afegit.

José Juan Zaplana ha qualificat de "vergonya que les persones que posen les normes se salten les normes". "És una vergonya que les persones que posen les normes diguen a tots els altres el que han de fer i se'n vagen a altres comunitats de concert", ha insistit. Així, ha asseverat que la política de Navarro és la de "feix el que jo diga però no el que jo faça".

"No pot ser que Puig tinga persones amb responsabilitats clares en el sistema sanitari públic que hagen viscut del conte durant la pandèmia. Açò no és seriós. Isaura Navarro viu com una 'celebrity' amb sou públic. Per dos fotos, la de les vacunes i la del concert, ha cobrat un any de sou pagat pels valencians quan hauria d'estar vetlant per la sanitat pública, per a això li paguen", ha declarat.

"LLANÇAR LLUM"

El representant del PP ha agregat que el seu grup presentarà una bateria de preguntes en Les Corts per a "llançar llum sobre aquestes vacacions musicals de qui ha de donar exemple". "Volem saber amb qui s'ha anat, quants dies, quant ha costat la seua escapada musical i per què motiu" i "si hi ha alguna persona més que ostenta un càrrec directiu o alt càrrec en el govern de Puig que s'ha anat perquè es prenguen les mesures oportunes", ha explicat el diputat.

José Juan Zaplana ha lamentat que "mentre les dades ens parlen ja d'una quarta ona, enmig d'un caos sanitari sense precedents, la número dos de la conselleria -de Sanitat- se'n va de concerts a Barcelona" i ha declarat que es tracta d'una falta de respecte a tots els valencians".

"Plou sobre mullat en la conselleria de Sanitat perquè l'actitud d'insubmissió d'Isaura Navarro se suma a la investigació per corrupció oberta contra la sotssecretària de Sanitat. La Conselleria és una olla de grills", ha afirmat.