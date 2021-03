Ribera afirma que el Acuerdo de París para frenar el calentamiento es un "asunto existencial" que no se puede incumplir

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, no se plantea un "no" por respuesta a la posibilidad de que la comunidad internacional pueda no cumplir el objetivo fijado en el Acuerdo del Clima de París, porque en su opinión se trata de un "asunto existencial" y un reto que hay que gestionar para conseguir limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados.