Cvirus.- Sanitat vacunarà aquesta setmana 52.000 persones de centres docents de la Comunitat Valenciana

Tots ells han sigut convocats en algun dels 25 llocs de vacunació que s'han instal·lat a la Comunitat Valenciana, en els quals se'ls administrarà la vacuna d'AstraZeneca, que és la que ha sigut assignada per a aquest col·lectiu.

El dispositiu organitzat per la Conselleria de Sanitat per a la vacunació massiva al personal de centres docents de la Comunitat Valenciana ha permès que en aquests moments el 54% dels professionals ja haja rebut la primera dosi.

UN 8% REBUTJA VACUNAR-SE

En concret, s'ha administrat a 77.975 persones de centres educatius de la Comunitat Valenciana. Per províncies, 27.824 professionals de centres docents Alacant, 9.487 de Castelló i 40.664 de la província de València. D'ells, es calcula que menys del 8% ha rebutjat posar-se la vacuna.

Per açò, des de la conselleria de Sanitat han destacat que el procés de vacunació massiva s'ha realitzat amb "èxit" de forma "àgil, ordenada i en els temps establits", la qual cosa demostra la "intensa tasca que estan duent a terme els 250 equips de professionals que han sigut preparats per a açò, així com la capacitat del sistema sanitari".

Durant els dies 26 i 27 de març estaven citats en els punts de vacunació més de 93.000 professionals de centres educatius, dels quals van acudir a la cita quasi el 84%.