Sindicats i patronal insten la Generalitat a subrogar els treballadors de concessions que passen a gestió directa

Així ho estableix l'acord bipartit firmat entre les tres organitzacions, que s'ha rubricat aquest dilluns en el Palau de la Generalitat, i que també exhorta al Consell a iniciar les actuacions precises recollides i establir un "compromís de calendari" per a portar-les a terme.

L'acord tracta la subrogació en el sector públic, així com les clàusules laborals en la contractació de la Generalitat. Sobre la subrogació, s'apunta que quedaran fora d'ella els contractes d'emergència, menors i els adjudicats per procediment súpersimplificat, així com que serà requisit que els treballadors porten treballant almenys sis mesos des de la data que s'anuncia la licitació.

També insta l'administració valenciana a establir clàusules en la contractació que "garantisquen l'estabilitat i qualitat de l'ocupació". Una d'elles ha de preveure la modificació del preu del contracte conforme a l'establit en la legislació perquè l'adjudicatari "puga complir les clàusules establides en futurs convenis col·lectius sectorials".

ACORD BIPARTIT

La rúbrica ha tingut lloc en el Palau de la Generalitat, amb la presència del president, Ximo Puig; els secretaris generals d'UGT-PV i CCOO PV, Ismael Sáez i Juan Cruz; i el president de la CEV, Salvador Navarro.

Sáez ha recalcat que es tracta del primer acord bipartit entre sindicats i patronal i a més ha recalcat que es produeix en un moment en el qual Espanya està "més necessitada que mai del diàleg social i de l'acord" per "al progrés del país i el benestar dels ciutadans". "Va en la direcció correcta; ens agradaria que fora l'exemple a seguir en el diàleg social espanyol", ha recalcat.

De la mateixa manera, Cruz ha incidit en la importància d'aquest acord perquè es tracta del primer bipartit en cinc anys. En aquesta línia, a més ha destacat que s'ha permès aconseguir un acord en una matèria que vé ja regulada per la Llei de responsabilitat social i ha confiat que el reglament "veja la llum al més prompte possible".

Cruz ha explicat que de l'àmbit de l'acord de la llei de responsabilitat social en 2019 s'han efectuat més de 29.000 contractes de caràcter públic, en la seua majoria de caràcter menys, i uns 3.000 de caràcter major, que afecten unes 100.000 persones. D'aquesta manera, ha destacat que aquest acord els garanteix "certesa i estabilitat en l'ocupació en els contractes de subrogació". Alhora, es comprometen a trasldar eta matèria en els convenis col·lectius on no estiguen regulats i a més "s'aclareixen alguns dubtes sobre la subrogació".

Per la seua banda, el president de la CEV, Salvador Navarro, ha defès l'acord com un "exercici de responsabilitat" que permetrà la "inclusió de clàusules laborals que garantisquen l'ocupació estable, inclusiu i de qualitat", així com la "seguretat jurídica per a empreses i treballadors".

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat que aquest acord suposa un "aprofundiment en la democràcia" propi de societats "madures". Per a Puig, l'acord suposa "tindre les regles clares" entre treballadors i empreses. Sobre este tema, ha advertit que "no es pot jugar amb el treball des del punt de vista del 'dúmping', i que la "travessa" de la devaluació salarial "no serveix".

NORMATIVA I ORGANISMES PENDENTS

No obstant açò, Sáez ha apuntat que segueix pendent d'aprovar-se el reglament de la Llei de Responsabilitat social el que fa que "eixes clàusules tan desitjables i acordades en el seu moment encara no siguen aplicable".

Per açò, ha insistit en la necessitat d'almenys resoldre una part "fonamental" d'eixa llei com és la subrogació d'aquells empleats que treballen per a l'Administració a través de subcontractes per a "reconéixer-los també la qualitat i estabilitat de l'ocupació".

Mentre, Cruz ha insistit en la necessitat que la Comunitat Valenciana compte amb un tribunal autonòmic de recursos contractuals perquè aquelles diferències que puguen haver-hi en les contractacions públiques "es resolguen ací i no en el Tribunal de recursos central contractual". "Això és també capacitat d'autogovern i de fer País Valencià", ha recalcat.

De la mateixa manera, ha assenyalat que el següent pas és regular els supòsits de reversió de servicis externalitzats i del personal que puga ser revertit. "Eixe compromís està en l'acord i tenim la certesa que ho anem a dur a terme perquè tenim l'aval de Puig", ha assenyalat.