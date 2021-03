Puig replica a las criticas de Ayuso por el reparto de ayudas: "Cuando no hay argumentos, se utiliza la descalificación"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha respondido este lunes a las críticas de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el reparto de ayudas: "No vamos a continuar la deriva de una campaña electoral que a nosotros no nos toca, pero que evidencia clarísimamente que cuando no hay argumentos se utiliza la descalificación".