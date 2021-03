Una campanya 'planta' una falla amb forma de vidriola per a exigir l'eradicació dels paradisos fiscals

La falla, exposada durant unes hores, ha sigut encarregada a l'artista Paco Pellicer i ha consistit en una vidriola de tres metres d'altura que simbolitza els estalvis de l'Estat i la fallida del sistema fiscal. A més, s'ha dut a terme una representació, protagonitzada pel 'guardià cec de la falla', per a enumerar els "severs efectes econòmics i socials de la càrrega desigual, així com l'evasió i el frau que comporta l'ús dels paradisos fiscals com a instruments financers".

La Campanya per una Justícia Fiscal està recolzada per onze entitats, com l'Associació Valenciana per al foment de l'Economia del Ben Comú (AVEBC), CCOO-PV, CVONGD, Intersindical Valenciana, Pobresa Zero, UGT-PV i Oxfam Intermón.

Diversos integrants d'aquestes entitats han llegit un manifest per a la "eliminació dels paradisos fiscals com un dels instruments més mortífers que comporten un debilitament dels ingressos del sistema tributari de molts països".

Així mateix, han portat pancartes amb missatges com 'Justícia fiscal' o 'Ingressos suficients = Despesa en dignitat. Per un sistema fiscal progressiu, redistributiu i suficient', i cartells en els quals podia llegir-se 'Infraestructures i servicis públics accessibles', 'Servicis socials públics de qualitat', 'Ocupació i salaris dignes' o 'Accés a energies, aigua potables i internet'. També han corejat consignes com 'Els seus paradisos fiscals, els nostres inferns socials'.

La Campanya per una Justícia Fiscal ha denunciat que el 95% de les empreses de l'IBEX té filials en paradisos fiscals, al mateix temps que ha criticat que un 83% de la recaptació del sistema tributari espanyol recau sobre les famílies (treball i consum, essencialment) enfront d'un 11% generat a través de l'impost de societats.

A Europa, s'estima que el conjunt d'estats membres de la Unió Europea (UE) deixen de recaptar 46.000 milions d'euros per l'evasió fiscal de persones físiques, 35.000 milions en l'Impost de Societats i 50.000 milions en l'IVA transfronterer.

Des de la campanya han reivindicat que "aquests diners es podrien destinar a blindar els drets humans i finançar polítiques socials, com a sanitat, educació, vivenda o cooperació al desenvolupament".

De la mateixa manera, la Campanya per una Justícia Fiscal ha censurat que la llista negra de paradisos fiscals aprovada en 2021 pel Consell de Ministres de la UE ha inclòs 17 països, però ha deixat fora "clars candidats europeus" que complixen els requisits per a ser qualificats com a tals, com és el cas de Xipre, Irlanda, Luxemburg, Malta i els Països Baixos.

"ACCIONS CONCRETES" CONTRA ELS PARADISOS FISCALS

Els assistents a la concentració han exigit "accions concretes" per a eradicar els paradisos fiscals, com l'aprovació "urgent" de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau que es tramita en el Congrés dels Diputats.

A més, han reclamat una reforma del sistema fiscal internacional mitjançant un acord global "ambiciós i just", així com que la Unió Europea actualitze la llista de paradisos fiscals, i incloga els països europeus amb impostos de societats per davall del 12,5% o nuls.

La campanya ha proposat la promoció de "zones lliures de paradisos fiscals" mitjançant un mecanisme que impedisca contractacions públiques, en qualsevol dels nivells de govern, a empreses que operen a través d'aquests instruments i l'impuls de millores "substancials" a les Taxes Tobin i Google per a incrementar la seua recaptació i destinar-la a "eradicar la pobresa i les desigualtats".

Finalment, ha fet una crida perquè, davant el cost econòmic i social provocat per la pandèmia de la Covid-19, "els governs adopten mesures de solidaritat que suposen una major tributació real en aquells sectors on existeixen beneficis extraordinaris".

"DISPOSAR D'UNS RECURSOS QUE NO TENIM"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha assistit a la concentració, on ha destacat que "la justícia fiscal és un element fonamental d'un estat modern, desenvolupat, europeu i socialdemòcrata". "Quanta menys justícia fiscal hi ha, més ens acostem un estat del tercer món", ha postil·lat.

En aquest sentit, ha lamentat que "si Espanya tinguera el mateix percentatge de fiscalitat que la resta de països de la UE, disposaria d'uns recursos que en aquests moments no podem tindre". Per açò, ha insistit que la lluita contra els paradisos fiscals és "fonamental".

Finalment, ha criticat l'"absència dels partits de dretes" d'aquest acte. "A la dreta sempre que se'ls parla d'impostos es posen molt nerviosos, però els vull recordar que per a ajudar la gent, per a fer carreteres i per a tot, fan falta imposats", ha conclòs.