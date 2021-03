PSOE y Cs 'equiparan fuerzas' en el reparto de competencias en el Ayuntamiento de Murcia

La esperada nueva organización municipal ha deparado un 'equilibrio' entre las competencias que asumen ambas formaciones, ya que la nueva Junta de Gobierno, máximo órgano de gestión municipal, ha quedado compuesta por ocho representantes, de los que cuatro serán del PSOE (Carmen Fructuoso, Ainoha Sánchez, Enrique Lorca y Andrés Guerrero) y los otros cuatro todos los ediles con los que cuenta Ciudadanos en el arco plenario (Mario Gómez, Paqui Pérez, Pedro García Rex y Juan Fernando Hernández) y que, además, ya tuvieron responsabilidades en la etapa del exalcalde José Ballesta al frente de la Corporación.

De este modo, Mario Gómez repite como vicealcalde, primer teniente de Alcalde y responsable de Infraestructuras, Contratación y Fomento; Paqui Pérez ha salido 'reforzada' al ser nombrada como segunda teniente de Alcalde y añadir la Portavocía de la Junta de Gobierno y las competencias de Servicios Sociales, Mayores y Vivienda.

El cuarto teniente de Alcalde será el concejal de Cs Pedro García Rex, que 'retiene' Turismo pero gestionará también Cultura y Deportes. Por último, el quinto será el otro concejal de Ciudadanos, Juan Fernando Hernández, que, además, llevará las competencias de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública.

En cuanto al PSOE, Carmen Fructuoso será la tercera teniente de Alcalde, además de concejala delegada de Movilidad Urbana y Limpieza Viaria. Sus otros compañeros de partido en la Junta de Gobierno serán Ainhoa Sánchez, como sexta teniente de Alcalde y que tendrá las competencias de Pedanías, Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano. Enrique Lorca será el séptimo teniente de Alcalde y delegado de Economía y Seguridad Ciudadana. Por último, Andrés Guerrero será el octavo teniente de Alcalde y tendrá la responsabilidad en Urbanismo y Transición Ecológica.

RESTO DE CONCEJALÍAS

El resto de concejales del PSOE asumirán las otras competencias en las que se ha dividido la organización del Consistorio. De este modo, Teresa Franco será concejala delegada de Igualdad y Juventud; Antonio Benito tendrá las funciones de edil de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto; Esther Nevado tendrá las 'carteras' municipales de Sanidad y Modernización de la Administración y, por último, Juan Vicente Larrosa asumirá las competencias de Comercios, Empleo y Mercados.

Por su parte, el alcalde de Murcia, ha manifestado sobre el reparto de competencias que está hecho "para hacer equipo y trabajar con humildad por Murcia y para Murcia". Además de las reuniones semanales de la Junta de Gobierno, el nuevo equipo municipal se reunirá "al completo" una vez a la semana "para poner las cosas encima de la mesa" y sacar "entre todos" las cosas adelante, ha apuntado Serrano.

El primer edil ha valorado que "no le llama la atención" el nuevo reparto de responsabilidades, donde destaca que todos los ediles de Cs son tenientes de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno, y no así los del PSOE. Serrano ha manifestado que "todos jugamos igual y con total lealtad", a la vez ha asegurado que esto "es un gobierno de coalición" y no donde te doy "un codazo para ponerme yo y no dejarte hacer", en alusión a la situación que han denunciado los concejales de Ciudadanos con el PP en su etapa como socios de gobierno. "Aquí esto no va a ocurrir", ha apostillado Serrano.

Por su parte, el vicealcalde, Mario Gómez, ha señalado que el nuevo gobierno está "comprometido y con muchas ganas de sacar las cosas adelante". Además, Gómez ha prometido "eliminar la corrupción y la práctica irregular en la contratación", para lo que ha asegurado poner "las herramientas correctoras necesarias y eliminar de la contratación la subjetividad".

Otras de las cuestiones que han buscado los nuevos socios con la redistribución de competencias es "reducir los contratos menores, mejorar la eficiencia y romper la estanqueidad de los diversos servicios municipales" para que todos "sean uno" , ha apuntado Gómez.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Sobre las líneas de actuación en los dos años que restan de legislatura, Serrano no ha rechazado los proyectos que ya están en marcha por parte de Ballesta y su equipo: "No somos ilusos ni tampoco unos revolucionarios", pero proyectos como 'Murcia Río' van a "sufrir una ralentización" porque, para el alcalde, las prioridades más importantes son otras como "la gente que no llega a final de mes".

Otra de las cuestiones 'prioritarias" será la integración del soterramiento en la ciudad de Murcia como "ese gran proyecto de la Murcia del siglo XXI y por el que nos vamos a dejar la piel", además de "esas pequeñas cosas que dan calidad de vida".

Aunque no va a capitanear ningún proyecto de manera personal, Serrano ha comentado que un alcalde tiene la obligación de "conocer todo lo que pasa en su municipio", por lo que, ha añadido, voy a estar encima de todo lo que ocurra en temas que "considero fundamentales como pedanías, grandes infraestructuras, Monteagudo, San Esteban o Conexión Sur", aunque "la voz cantante la lleven los concejales de cada área", ha precisado Gómez.

REDES CLIENTELARES

Uno de los detonantes para la presentación de la moción de censura fue la denuncia de las denominadas 'redes clientelares'. Al respecto, tanto Serrano como Gómez han asegurado que "van a intentar acabar con las redes clientelares", aunque Serrano ha reconocido que "va a ser difícil".

El alcalde también ha querido tranquilizar a los funcionarios municipales: "Tienen que estar muy tranquilos" porque, ha prometido, le vamos a dar "más herramientas para que trabajen mejor".

En ese aspecto, el vicealcalde ha asegurado que desde el área de Recursos Humanos va a sacar "nuevas oposiciones" y una redistribución de los servicios municipales para "reducir la burocracia".

RESTO DE PARTIDOS

Otro de los aspectos expresados por los dos nuevos socios de Gobierno municipal ha sido el reparto de las diferentes competencias que van a asumir los ediles firmantes de la moción de censura, a excepción de Podemos-Equo, que no ha entrado en el Ejecutivo local y para los que Serrano ha reiterado las palabras de gratitud por "su ejemplaridad".

RESPUESTA A LÓPEZ MIRAS

El vicealcalde de Murcia, Mario Gómez ha comentado que "nadie nos a secuestrado", al ser preguntado por las manifestaciones que ha hecho el Jefe del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, en las que ha dicho que el viaje a Madrid de los cuatro ediles de Cs era un "secuestro de Ciudadanos".

En ese sentido, ha denunciado que "alguien que trabaja para intentar comprar voluntades es el que menos debería hablar de cualquier viaje". Gómez ha dicho que el viaje se hizo "para estar tranquilos y trabajar en un programa de gobierno con la organización de nuestro partido". El edil de Ciudadanos ha manifestado que el traslado a Madrid fue "voluntario para trabajar tranquilos".

Gómez ha señalado que "hemos dado la talla" y peleado "contra todos y contra todo para sacar la corrupción de esta administración", a la vez que ha apuntado que no ha habido miedo "para enfrentarnos a ellos pero sí a sus prácticas".

Asimismo, ha insistido en que lo único que querían era "evitar el ruido mediático", en relación a la 'cabalgata' organizada por los 'populares' en contra de la moción de censura el día antes de su debate, y que "tendremos que revisar las facturas" ya que, ha añadido, "esta se hizo con el autobús que usan los Reyes Magos" en los desfiles que estos personajes suelen protagonizar en la ciudad de Murcia.