Cs Palma reclama "celeridad" a Cort y a Educación para garantizar el acceso a internet de todos los estudiantes

Según ha manifestado la regidora de Cs Palma Joana Capó este lunes en una nota de prensa, "quedan dos meses de curso y se ve como no se ha avanzado para atajar este gran problema que supone que algunos niños palmesanos no pueden seguir las clases, por el hecho de que estas son telemáticas". "No se han puesto medidas para evitar la brecha digital", ha lamentado.

En este sentido, Cs Palma ha señalado que el Ayuntamiento ha aprobado, en las Juntas de Distrito de Poniente, una iniciativa del grupo municipal para garantizar el acceso a Internet en la zona de Son Ximelis.

CONTENEDOR AMARILLO EN SON ESPANYOL

Por otro lado, la portavoz de Cs Palma, Eva Pomar, ha lamentado el voto en contra del equipo de gobierno, durante la Junta de Distrito Norte, a la propuesta para reponer el contenedor amarillo, retirado por Emaya, en el Camí de la Real, en el barrio de Son Espanyol, con motivo de rotura, y que no se ha vuelto a instalar.

"El regidor de Emaya se queja del incivismo y de la falta de reciclaje por parte de los ciudadanos, pero lo que denuncian los vecinos es que se les quitan los contenedores", ha criticado Pomar.

Según ha asegurado Pomar, "una de las razones por las que se niega el contenedor es por el impacto visual, pero desde Cs se entiende que es peor el impacto visual y ambiental de ver residuos en la calle".