Un estudio de Incliva identifica un perfil molecular asociado al desarrollo de enfermedad renal

La investigación ha sido dirigida por la doctora Raquel Cortés, investigadora emergente del Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal de Incliva, coordinado por el doctor Josep Redón, cuyos resultados acaban de publicarse en la revista 'Hypertension', de la American Heart Association, en un artículo titulado 'Urinary- and Plasma-Derived Exosomes Reveal a Distinct MicroRNA Signature Associated With Albuminuria in Hypertension', según ha informado el centro en un comunicado.

El doctor Javier Pérez Hernández es el primer firmante del artículo -cuyos resultados fueron la base de su tesis doctoral-, que actualmente trabaja en el Institut Cochin de París. Ha contado con la participación de la doctora Ana Ortega y Olga Martínez Arroyo -también del Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal de Incliva-, en colaboración con los bioinformáticos Angela L. Riffo, de la Universidad de La Frontera (Chile), y Daniel Pérez, de Genomics England (Londres).

En la investigación se ha colaborado estrechamente con la Unidad de Medicina Interna y la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico de Valencia, y el Grupo de Genómica y Diabetes de Incliva.

La hipertensión arterial afecta en España al 43% de los mayores de 18 años, es uno de los factores de riesgo más importante asociado al desarrollo de enfermedad renal crónica, aumentando el riesgo cardiovascular, y con un gran impacto en la atención sanitaria. De ahí la necesidad de identificar nuevos marcadores que permitan definir acciones precoces para detener su avance.

El presente estudio es el primero que analiza un perfil de microRNAs en tres biofluidos diferentes de manera simultánea: en plasma, en exosomas de plasma y en exosomas de orina de pacientes hipertensos. Los resultados han permitido establecer un perfil molecular compuesto por un grupo de microRNAs en el interior de exosomas de sangre y orina asociado a una elevada excreción de albúmina en orina, marcador temprano de disfunción renal, que regula mecanismos implicados en la integridad vascular y de filtración en el riñón.

Los microRNAs son pequeñas moléculas circulantes que regulan la expresión de determinados genes y, por tanto, controlan procesos celulares vitales como el desarrollo y mantenimiento de la función renal. Se pueden encontrar libres en plasma y en el interior de exosomas, pequeñas vesículas extracelulares que son liberadas en sangre u orina por las células que componen el organismo y que son jugadores esenciales en la comunicación entre los distintos tipos celulares dentro del riñón.

Precisamente, este aspecto ha sido analizado en un estudio del mismo grupo de investigación, recientemente publicado también en 'Hypertension'.

La investigación incluyó una fase inicial de descubrimiento en un grupo de pacientes diagnosticados de hipertensión con o sin afectación renal, cuyos resultados fueron validados en un grupo mayor de pacientes y sujetos sanos. Como objetivo futuro se plantea realizar estudios funcionales y validar estos resultados en grupos de pacientes de otros hospitales, con el fin de reforzar su valor clínico.

Esta investigación ha sido financiada por varios proyectos de ámbito nacional del Instituto de Salud Carlos III dentro del Programa de Generación de Conocimiento, siendo investigadores principales el Dr. Josep Redón y la Dra. Raquel Cortés, así como con contratos del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Carlos III y fondos FEDER.